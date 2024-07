Moreno, a Espadas: El PSOE-A se pega "contra un muro" defendiendo a condenados por los ERE a los que antes "machacó"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha avisado este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de que el PSOE-A "se está pegando contra un muro" defendiendo a ex altos cargos de la Junta condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes antes los mismos socialistas "expulsaron" del partido y "machacaron". En la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, Juanma Moreno se ha pronunciado así en respuesta a las preguntas que al respecto de este asunto le ha formulado el también presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, al hilo de las decisiones que está adoptando el Tribunal Constitucional (TC) estimando recursos de amparo de condenados por el caso de los ERE como las exconsejeras de Hacienda Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo. En concreto, Juan Espadas ha preguntado a Moreno si sabe "qué es el Tribunal Constitucional, cuáles son sus funciones, qué es un recurso de amparo", y si considera que una sentencia del TC "no puede corregir una del Tribunal Supremo". "¿Usted respeta o no las sentencias del Tribunal Constitucional?", le ha preguntado directamente el líder del PSOE-A al presidente de la Junta antes de remarcar que desde la corte de garantías se han dictado ya "varias sentencias" que reconocen una "vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos, de personas que fueron altos cargos". Juan Espadas ha afeado al presidente de la Junta que "no sólo no ha dicho absolutamente nada, sino que deslegitima por boca de sus consejeros la función del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de control y garantía de derechos fundamentales que hay en este país", según ha aseverado el dirigente del PSOE-A antes de reivindicar además que "fueron los gobiernos socialistas desde 2012 los que empezaron a recuperar el dinero que se había defraudado" con los ERE y "la Cámara de Cuentas, en su informe de 2012, así reconoció". ESPADAS: "NUNCA FUERON 680 MILLONES" LOS DEFRAUDADOS CON LOS ERE En todo caso, el líder socialista ha remarcado que "nunca fueron 680 millones" de euros el dinero que se defraudó con el caso de los ERE, y ha acusado a los 'populares' de haber "mentido" al respecto, y tras ello ha concluido espetando a Moreno que fue por primera vez presidente de la Junta "por dos razones", una porque "lo apoyó Vox, la ultraderecha", y, por otro lado, porque los 'populares' "fueron desde el principio juez y parte en los ERE", en torno a lo que articularon "una gran mentira", según ha reprochado Juan Espadas a los representantes del PP. Juanma Moreno ha replicado al líder de la oposición que él "siempre" respeta, "como no puede ser de otra manera, las sentencias que hay de los distintos tribunales", pero también que "hay una mayoría de juristas que han manifestado que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones" al "entrar en el terreno del Supremo, y lo dicen personas cualificadas", según ha apostillado. Tras ello, el presidente de la Junta ha indicado que los socialistas "quieren cambiar un relato histórico en Andalucía", y les ha animado "a que hagan un sondeo" para saber "qué están pensando los andaluces" sobre lo que están haciendo los representantes del PSOE-A con su "acción política". MORENO: EL TC "NO HA ABSUELTO A NADIE" "Igual se llevan una sorpresa, y no agradable", ha advertido Juanma Moreno a Juan Espadas antes de replicarle también que "no es creíble alguna de las cosas que están diciendo" los socialistas, "y lo saben perfectamente", ha añadido el presidente, que ha recomendado a los representantes del PSOE-A que "se lean las sentencias" del TC para darse cuenta de que "se mantienen condenas" y "no se ha absuelto a nadie". Por ello, Moreno ha instado a los socialistas a que "no mientan a la opinión pública, porque se mantienen las condenas", y ha advertido a Espadas de que no fue el Grupo Popular "el que expulsó" de su partido a los expresidentes Chaves y Griñán, y que fue la entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "la que pidió perdón por el caso de los ERE". Además, el presidente del PP-A ha remarcado que fue el expresidente Griñán "el que reconoció que había un fraude" con los ERE, y ha preguntado a Espadas "cómo puede decir" que por parte del PP-A ha habido "una cacería" contra socialistas "cuando ha habido 18 jueces que avalaron el delito" por lo que se ha condenado a ex altos cargos, y "la Intervención de la Junta alertó 18 veces". "¿No se dan cuenta de que es pegarse contra un muro lo que están haciendo?", ha preguntado también Juanma Moreno a Juan Espadas, de quien además ha recordado que "no firmó para que se indultara" a Chaves y a Griñán, y a quien ha preguntado "a qué viene ahora romperse las vestiduras" si los socialistas andaluces "son los que habéis expulsado, machacado y apaleado a compañeros del Partido Socialista". "Las cosas son como son, y por mucho tiempo, por mucha energía que le dediquen, la historia está escrita", ha sentenciado Juanma Moreno antes de concluir preguntando a los socialistas andaluces si "están dispuestos a que recuperemos hasta el último céntimo de euros defraudados en Andalucía" con el caso de los ERE, que "es lo que le interesa a los andaluces", según ha zanjado el presidente de la Junta. En una intervención posterior tras una pregunta del portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, el presidente ha insistido en advertir a los socialistas de que su estrategia está siendo "un error", pues "hablar de corrupción pasada siempre genera hipotecas de futuro" y "los andaluces no olvidan y saben perfectamente lo que ha sucedido" en torno al caso de los ERE. Junto a ello, en un momento en que el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP), ha llamado al orden a la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, por "hablar en alto continuamente", Moreno le ha reprochado que pretenda ser "alumna aventajada" en esa "estrategia absurda y ridícula" emprendida a su juicio por los socialistas para "querer borrar las evidencias" respecto a los condenados por el caso de los ERE. Le ha recordado que "son 18 los jueces" que vieron el delito de prevaricación y las "causas que están pendientes", para advertirle de que "si quieren seguir así, hablando de cacería en una etapa" en la que él "ni siquiera estaba en Andalucía", que lo hagan, pero será un "gravísimo error". Ha llamado así a Férriz a la serenidad, al respeto y a tener "un poco de rigor": "con esas tres cosas pueden ser la alternativa a este gobierno, con lo contrario seguirán en la oposición durante muchos" años, le ha advertido el presidente de la Junta a la portavoz socialista.

