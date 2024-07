Melilla reclama ayuda para Canarias ante la sobreocupación en sus centros de menores y crítica la postura de Cataluña

El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, ha expresado este miércoles su solidaridad con Canarias y ha reclamado que se ayude a esta comunidad ante la sobreocupación que sufren sus centros por la incorporación de menores migrantes. Al mismo tiempo, se ha mostrado muy crítico con la posición del Gobierno de Cataluña. A pregunta de los periodistas tras visitar unas obras en el Puerto de Melilla, Juan José Imbroda ha recordado que cuando en otros puntos de España protestaban por la situación de los menores extranjeros no acompañados, él recuerda épocas de hace unos 15 años en las que Andalucía tenía 3.000 menores en tal situación y el País Vasco "mil y pico", cuando ya en Melilla llevaba años con más de un millar de menores acogidos en sus centros a pesar de su menor población en relación a las citadas comunidades. El presidente ha señalado que en la actualidad, igual que se los melillenses se solidarizaron con Andalucía y País Vasco en aquellos momentos, ahora también lo hacen con Canarias porque son conocedores en primera persona de este problema. "Nosotros nos solidarizamos completamente con Canarias, porque hemos sufrido muchísimo este problema", ha reafirmado. Imbroda ha subrayado la necesidad de solidaridad y cohesión nacional entre todas las regiones de España. "Espero que en la conferencia sectorial que se celebra en Tenerife haya solidaridad por parte de la comunidad", ha dicho, haciendo hincapié en que Cataluña debe dar un paso al frente. CRÍTICAS A CATALUÑA El presidente ha criticado que Cataluña parece ser la excepción en muchos problemas, incluyendo la crisis de los MENA. "Espero que Cataluña dé un paso al frente", ha reiterado. Imbroda ha recordado que Melilla ha estado en primera línea de apoyo en la crisis de los menores migrantes. "Nosotros ya todo lo que tuvimos que hacer con los MENA en España, lo hemos hecho. En demasía", ha dicho. El presidente ha lamentado además la "falta de solidaridad" de otras comunidades en el pasado. "En aquella época no tuvimos ninguna solidaridad cuando estábamos nosotros que teníamos que hasta los cuartos de baño habilitarlos en las residencias de menores para poder meter camas", ha dicho. Imbroda ha enfatizado igualmente que Canarias está sufriendo mucho y que los centros de acogida están sobreocupados. "Espero que las comunidades autónomas, y por supuesto con Cataluña a la cabeza, en paridad con las demás, acepten que Canarias pueda o no pueda enviar MENA", ha declarado. El presidente ha concluido que los mismos menores migrantes están en malas condiciones debido a la sobreocupación que sufren las islas y que es necesario "un apoyo contundente de todas las comunidades autónomas".

