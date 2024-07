Feijóo valorará este viernes la decisión de la cúpula de Vox de "ordenar" a sus cargos autonómicos que rompan con el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este viernes en la sede nacional del PP para valorar la decisión de Vox de romper los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular en cinco autonomías. Según fuentes del PP, la dirección nacional de Vox "acaba de ordenar a sus dirigentes autonómicos que rompan" esos pactos con el PP. Después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, el líder de este partido, Santiago Abascal, ha anunciado que los vicepresidentes autonómicos de Vox presentarán su dimisión y su partido pasará a ejercer una oposición "leal y contundente" en las comunidades autónomas en las hasta ahora gobernaba en coalición con los 'populares'. En su intervención, Abascal ha trasladado que la Ejecutiva de su partido "ha constatado" que los pactos suscritos con el PP "están rotos como consecuencia de la agresión" de Feijóo, al que ha acusado de "obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales". Y lo hizo, según ha denunciado, "a sabiendas de que su socio, al que han mentido y confundido, no estaba de acuerdo" con tal medida. Feijóo, que esta noche ha asistido en Madrid al homenaje a Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA hace 27 años, no hará una valoración pública sobre esa decisión de Vox hasta este viernes, según ha avanzado su equipo. LA DIRECCIÓN DE VOX ACABA DE ORDENAR A SUS DIRIGENTES "QUE ROMPAN" "La dirección nacional de Vox acaba de ordenar a sus dirigentes autonómicos que rompan sus acuerdos de gobierno con el PP. Alberto Núñez Feijóo valorará esta decisión mañana en la sede nacional del Partido Popular", ha señalado el PP. Fuentes 'populares' han asegurado que esa decisión ha provocado cierto "lío interno" dentro de Vox porque no todos los cargos eran partidarios de abandonar sus actuales responsabilidades en los gobiernos autonómicos, que acaban de cumplir un año. A lo largo de toda la jornada, distintos miembros de la cúpula del PP han mostrado su "tranquilidad" ante esa ruptura, que ya daban por hecho desde primera hora después de que Abascal hubiese subido el tono en su última comparecencia. UN PASO QUE NO ES POR LOS MENORES MIGRANTES Desde la cúpula del PP están convencidos que la distribución de los menores migrantes es una "excusa" y que el paso de Vox obedece en realidad a "otras circunstancias". Los 'populares han recordado que Aragón acoge a 20 menores; el de Murcia, 16; Castilla y León, recibirá 21; Murcia, a 23; y Extremadura, acogerá a 30. "No parecen unas cifras muy elevadas como para echar por tierra la estabilidad parlamentaria de las comunidades que gobernamos", han indicado fuentes del PP, que han insistido en que este paso obedece en realidad a otros motivos porque las autonomías ya han venido acogiendo a menores estos años. Entre las posibles causas de la actuación de Vox, en 'Génova' apuntan a que los de Abascal pueden buscar notoriedad por estar desdibujados en los últimos meses. Además, aluden a la irrupción de Alvise en el Parlamento Europeo, con tres escaños y 800.000 votos, que ha supuesto una "presión electoral" para los de Abascal que les "genera tensión". En 'Génova' insisten en que la decisión que han tomado sus autonomías es "coherente". "Estamos tranquilos porque hemos hecho lo que tenemos que hacer. Nuestra decisión es coherente y explicable", han añadido las fuentes consultadas. Además, fuentes del equipo de Feijóo han señalado que, con esta decisión de Vox de romper los pactos autonómicos, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "se le cae el discurso" de asociar continuamente al PP con la "ultraderecha" de Vox. FEIJÓO PRESUME DE COHERENCIA Desde el equipo de Feijóo han presumido de permanecer fieles a sus convicciones y principios tras "las amenazas" de Vox. El propio líder del PP ha defendido públicamente este jueves su "coherencia" ante ese "órdago" de los de Santiago Abascal. "Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa", ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado expresamente si al PP le preocupa que la formación de Santiago Abascal decida esta tarde dar el paso de romper esos acuerdos de gobierno. En 'Génova' han recordado que Abascal lleva meses haciendo oposición al Partido Popular, dedicando parte de sus intervenciones en el Congreso a criticar al PP con la misma intensidad que atacan a Pedro Sánchez, según fuentes del partido. "Hemos aguantado insultos y descalificaciones. Y la supuesta supremacía de quien, siendo un partido más pequeño que el nuestro, se permite el lujo de llamarnos derechita cobarde. Lo hemos hecho por la estabilidad de los gobiernos y por respeto a los votante de Vox. Pero si el precio a pagar por seguir gobernando juntos es la renuncia a nuestros principios es evidente que no podemos ni queremos pagarlo", han subrayado fuentes del PP antes de conocer de forma definitiva la decisión de la dirección de Vox.

Compartir nota: Guardar Nuevo