Exceltur exige a las administraciones acabar con el "desparrame" de los pisos turísticos

Madrid, 11 jul (EFECOM).- La alianza turística Exceltur ha instado este jueves a acabar con el "desparrame" de los pisos turísticos por parte de las administraciones, que llevan años haciendo "dejación de sus funciones" por razones electorales y ha criticado que se estén traspasando líneas rojas en determinados lugares en el trato a los turistas.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha explicado que tanto el Gobierno central como los autonómicos han hecho "dejación de funciones, han mirado para otro lado" porque tenían miedo a actuar contra una ilegalidad "que pudiera acarrear pérdida de votos en unas elecciones".

Ha pedido un gran pacto de colaboración entre el sector público y privado para corregir los excesos del turismo, que focaliza sobre todo en los pisos turísticos, para tratar de corregir el "hastío ciudadano".

Ha criticado determinadas respuestas ciudadanas a los turistas -como ha ocurrido en Barcelona, donde ciudadanos dispararon el pasado fin de semana con pistolas de agua a turistas- y considera que se están traspasando "líneas rojas".

No obstante, el ayuntamiento de Barcelona ha tomado una decisión "valiente" con su anuncio de prohibición de los pisos turísticos.

Zoreda ha lamentado que periódicos como The New York Times estén recomendado a sus lectores no venir a Barcelona, Baleares y Canarias, porque traslada un mensaje de que España "odia" el turismo.

Al Gobierno central le piden que consideren los pisos turísticos como cualquier otra actividad económica, gravada con un IVA mínimo del 10 %, que exijan a las plataformas que cada alojamiento alojado en sus servidores sea legal y que empoderen a las comunidad de vecinos para que puedan impedir el establecimiento de los pisos turísticos.

A las administraciones locales les instan a hacer cumplir sus propias normas. Como ejemplo, ha dicho que en Madrid hay solo 1.000 viviendas turísticas legales por 18.000 ilegales.

Por todo ello pide que se convoque de forma urgente un renovado Consejo Español de Turismo para sentar las bases de una estrategia-país, con sus derivadas en las comunidades autónomas.

Zoreda ha puesto como ejemplo en este sentido a Baleares, donde la presidenta de la comunidad, Marga Prohens, está trabajando en un ejercicio conjunto de reflexión para que el turismo sea cada vez más sostenible.

El gran reto del turismo, añade, "no es jactaros de batir récords de afluencia, un indicador cada día más simplista". Son necesarios, ha dicho, otro tipo de indicadores y estrategia y otras políticas, que no se centre en el crecimiento ilimitado en las mismas épocas del año. EFECOM

