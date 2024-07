Bomba Estéreo promete música "diferente", colaboraciones "chéveres" y nuevo disco en 2025

María Alonso

Málaga (España), 11 jul (EFE).- El grupo colombiano Bomba Estéreo, de gira por España, promete una música "muy diferente", colaboraciones "chéveres" y un nuevo disco en 2025.

La vocalista de la banda, Li Saumet, asegura sentirse "muy emocionada" por estos nuevos proyectos, de los que habla en una entrevista con EFE coincidiendo con su paso por el festival Selvatic Málaga Fest.

"Van a salir muchas, muchas cosas. Se viene disco nuevo, colaboraciones muy chéveres, música nueva, música diferente... Y estoy muy emocionada. No puedo esperar", afirma Saumet (Santa Marta, Colombia, 1979).

Según la vocalista, tras terminar este 'tour' europeo publicarán un disco con el que harán una nueva gira de presentación y en la que serán, si cabe, "más ellos" que antes.

Sin desvelar más detalles sobre el nuevo álbum o las canciones y colaboraciones que verán la luz en los próximos meses, Saumet comenta que los planes de este grupo, que cuenta con tres nominaciones a los Grammy y once a los Latin Grammy, pasan por continuar haciendo "cosas que impacten a los demás" y a ellos mismos.

La clave del éxito de Bomba Estéreo, afirma la cantante, se debe a que hacen "música sencilla" que nunca ha tenido "ninguna pretensión" ni ganas de llegar "a otro lado". Su objetivo no es más que "ser feliz" y "pasarlo bien".

"Creo que eso ha sido una de las cosas más importantes. Como que ese simplemente disfrutar y no esperar nada es lo que a veces también te trae recompensa. Y obviamente hay un gran trabajo atrás, pero nunca se ha hecho por una razón, sino que siempre ha sido muy orgánico", subraya.

La cantante reconoce asimismo que aún está tratando de descifrar la fama que han alcanzado algunas de sus canciones, como 'To my love', que cuenta con cerca de 300 millones de reproducciones en la plataforma Spotify. Este reconocimiento popular, señala, puede deberse a que hacen música para bailar en la que el idioma no tiene por qué importar.

"Simplemente la gente tiene la posibilidad de conectarse con el baile. A veces ni entiendes, pero ya el hecho de que haya elementos también tan diversos como elementos electrónicos, selváticos, folclóricos, creo que es una buena combinación como para coger un espectro grande de gente y creo que eso es lo que sucedió con Bomba", precisa.

La música de este grupo que fusiona la electrónica con el rock, el reggae, el reguetón alternativo y el rap nace, según Saumet, de las ganas de hacer algo diferente.

"Desde un primer momento queríamos hacer algo nuevo, muy diferente, que fuera muy latino pero muy moderno, porque siempre teníamos como dividido que la música era muy latina y no era moderna", señala.

Añade que les gustaba tanto la música electrónica como la folclórica, por lo que decidieron mezclarlas y observaron que géneros como la cumbia combinan muy bien con los ritmos más actuales.

Aunque el grupo ha pasado por diferentes etapas, Saumet tildaría las canciones que Bomba Estéreo hace actualmente como "una música de conexión bailable".

Un arte que "salva vidas"

Para la cantante colombiana, la música es un arte que puede cambiar vidas e incluso salvarlas, ya que acompaña "siempre" al ser humano.

"La música es totalmente parte de la vida de un ser humano a todo nivel: a nivel cultural, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, físico... Todo", afirma.

Indica, además, que aunque dedicarse a la música es un trabajo "bien difícil", ya que es necesario dedicarle mucho tiempo y energía, gracias a ella ha podido llegar a lugares a los que nunca se hubiera imaginado ni a nivel físico ni espiritual.

Para ella, la música lo es todo: "Es como una posibilidad de conectar con la gente desde un lugar mucho más espiritual y que viene de lo que tú has vivido, pero que a la vez eres simplemente un canal. O sea, pasa por ti. Es una cosa menos egocéntrica y más espiritual". EFE

