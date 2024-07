Abascal culpa a Feijóo por "romper unilateralmente" los gobiernos de CCAA que Vox abandona por el reparto de menas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves la culpa de la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas a una decisión "unilateral" de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, e insta a los 'populares' a dar "explicaciones" por aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados, una línea roja para Vox. Así lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso, tras el visto bueno de las autonomías del PP al reparto de menores migrantes para aliviar la carga de Canarias. Los dirigentes de Vox, con Abascal a la cabeza, llevan días avisando al PP de que darán por rotos los ejecutivos autonómicos si aceptan esta distribución, alegando que los pactos suscritos abogan por políticas antiinmigración. Abascal ha acusado a Feijóo de "intentar desde el principio impedir los pactos regionales" con su formación tras las elecciones del 28M "y no parar hasta conseguirlo". Por ello, y tras insistir en que Feijóo y el PP representan "una estafa", ha insistido en descargar la culpa de la ruptura en el presidente 'popular', que ha tomado una "decisión unilateral" al "impedir a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas". VOX ESTÁ SOLO En este contexto, ha instado al PP a dar "explicaciones a sus electores" porque los de Vox "comprenden perfectamente" su postura. "A nosotros no nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez, ni el reparto de jueces (en alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial pactada entre PP y PSOE), ni el reparto de menas", ha asegurado el líder de Vox, que cree que su formación está "sola" frente a la "traición" del presidente y la "estafa" de Feijóo. El líder de Vox cree que los españoles únicamente reciben "impuestos, inmigración ilegal y menas, es decir, inseguridad y ruina". "Que no cuente con nosotros para eso, no vamos a ser cómplices de esas decisiones y nos vamos a poner junto a los electores", ha abundado. A renglón seguido, se ha ceñido a la reunión que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) mantendrá esta tarde para dar detalles de la ruptura, que, según matizan fuentes de Vox, no afectará a los ejecutivos locales. "Después de la reunión daremos una respuesta concreta y precisa", ha avanzado el presidente de Vox. Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobiernan en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de los de Abascal, acogería diez. En el PP cree que romper los pactos por acoger "entre 10 y 30 menores" suena a "excusa".

