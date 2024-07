Wagensberg (ERC) prevé volver el "sábado o antes" con Marta Rovira

El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg, que huyó a Suiza por las consecuencias judiciales del 'procés', prevé volver el "sábado o antes" junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que el TS archivara el martes el 'caso Tsunami' contra él y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press y ha explicado que en las próximas horas hablará con Rovira para cerrar cuándo y cómo volver. "Lo tenemos que cerrar bien", ha remarcado, aunque ha reiterado la fecha del sábado o antes, ya que la secretaria general de ERC ha expresado su voluntad de asistir presencialmente a una reunión de mujeres del partido el sábado en Catalunya. MEDIO AÑO EN EL EXTRANJERO El diputado republicano, que lleva casi medio año en el extranjero, ha matizado que con su vuelta tiene una sensación "agridulce", porque hay otros políticos aún en el extrajero, como Puigdemont y el exconseller Lluís Puig. También ha añadido que tiene varios trámites por cerrar antes de volver a Catalunya definitivamente, como dejar la casa donde vivía con su pareja, y que deben hacer un viaje con una furgoneta para recoger algunos muebles que habían comprado con la previsión de residir en el extranjero por más años. "No sé si me siento con fuerza, pero me siento contento, me siento tranquilo y feliz", ha expresado Wagensberg, que hace meses admitió problemas de salud mental por la acusación de terrorismo que pesaba sobre él.

