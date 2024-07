Jueces aseguran que el Ministerio se ha comprometido a convocar 400 plazas más con los próximos presupuestos generales

Asociaciones judiciales han asegurado que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha comprometido a convocar 400 plazas más de jueces y fiscales con los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ministerio que dirige Félix Bolaños ha adoptado este compromiso en una reunión celebrada este martes con las asociaciones de jueces y fiscales, representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Hacienda. Se trata del primer encuentro de la Mesa de Retribuciones desde que se desconvocara la huelga indefinida prevista para mayo de 2023. Edmundo Rodríguez Achútegui, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) explica en declaraciones a Europa Press que siguen pendientes de convocar 100 plazas adicionales de 2023 y 100 más de 2024, para conseguir 300 en lugar de las 200 que correspondían para dicho periodo. Ante esta situación, precisa el portavoz de JJpD, el Ministerio se ha comprometido a convocar 400 plazas cuando se aprueben los próximos presupuestos generales del Estado, que de momento no tienen fecha prevista. En un comunicado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) califica de "buena noticia para la Administración de Justicia" dicho compromiso. Sin embargo, lamenta el hecho de que "el Gobierno no ha querido abordar el desarrollo de todos los acuerdos alcanzados el año pasado". AJFV Y FJI NO VEN "SATISFACTORIA" LA REUNIÓN "Estamos profundamente decepcionados del resultado de la Mesa de Retribuciones de este año 2024", señala Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, en dicho comunicado. Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), asevera en declaraciones a Europa Press que "no se puede decir" que la reunión haya sido "satisfactoria". No obstante, indica que "lo importante es que se mantiene abierta la vía de diálogo para septiembre". En el marco de la Mesa de Retribuciones, se han abordado otros "flecos" que estaban pendientes tras las negociaciones que se mantuvieron la primavera de 2023 para evitar la huelga indefinida de jueces y fiscales, como el pago de guardias y trienios, por ejemplo. Según JJpD, "no ha habido avances" en estas dos materias. Con todo, JJpD y FJI inciden en que este martes el Ministerio se ha comprometido a abonar las retribuciones variables del primer semestre de 2024 como fija ahora la ley. Desde la AJFV, sin embargo, afean que no se haya conseguido el compromiso para que Justicia abone "de manera inmediata todo lo adeudado desde el año 2019 al año 2023". A su juicio, ello va a "obligar a miles de jueces a litigar para conseguir lo que le corresponde por ley". Por su parte, desde JJpD señalan que el Ministerio ha asegurado que va a abonar dichas partidas sin que necesidad de reclamaciones judicial porque el Supremo ya ha dictado condena al respecto.

