Extremadura acepta 30 menores migrantes pero carga contra la "imposición" del Gobierno central

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García, ha confirmado este miércoles que su comunidad autónoma va a acoger a 30 menores migrantes no acompañados dentro del cupo solidario de 2024 si bien ha cargado contra el Gobierno central por su "imposición". En declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia ha pedido a los ministros Sira Rego y Ángel Víctor Torres que sean "consecuentes" y no digan en público que la responsabilidad de la reforma de la ley de extranjería es de las comunidades y en privado que no son competentes. García ha apuntado que se vive una "tragedia humanitaria" y por ello Extremadura es "solidaria" y no puede asistir "impasible", pero rechaza un reparto "impuesto". "Estamos a favor del diálogo y del consenso, nunca de la imposición ni de la singularidad", ha explicado. Además, ha pedido "responsabilidades" al Gobierno en cuestión de política migratoria efectiva y en la consignación presupuestaria. Porque, miren, a día de hoy la consignación presupuestaria, subrayando que, por ejemplo, Extremadura cuenta con 38 menores migrantes bajo tutela enviados como mayores de edad y que luego son menores, según las pruebas de Fiscalía. "Exigimos que sean reconocidos porque son menores en igualdad de condiciones que los menores que llegan como tal y no como adultos en este caso", ha comentado. García ha justificado su ausencia en una visita a un centro de menores en Tenerife invitando a los ministros a un albergue en Mérida con capacidad para casi 1.000 migrantes, y les ha afeado también que se levantaran de la mesa de la conferencia para comparecer ante los medios de comunicación. "Seriedad, respeto y lealtad institucional en Extremadura siempre la tendrán, pero se trata de vidas humanas", ha comentado.

