Ayuso, sobre la detención de Nacho Cano: "La destrucción personal con fines políticos es estalinismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que la "presunta detención" y la "campaña de desprestigio" contra un artista como Nacho Cano, a quien la Policía arrestó por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical 'Malinche', lanza "un mensaje muy preocupante" y ha advertido de que "la destrucción personal con fines políticos" es "simplemente estalinismo". Así lo ha señalado este miércoles, en la Real Casa de Correos, durante la clausura del acto de presentación del Festival de la Hispanidad, que se celebrará en la comunidad del 4 al 13 de octubre. La presidenta regional ha subrayado que "ayer se mandó un mensaje muy preocupante" a "cualquiera que se atreva a disentir". "Se ejecutó el atropello a uno de los artistas que más ha hecho por la música en español a ambos lados del Atlántico", se ha pronunciado Ayuso sobre la detención del artista y productor musical. Para la jefa del Ejecutivo autonómico, el "descrédito del artista como forma de ataque al adversario" es "sólo propio de países que lo han perdido todo", ha advertido Díaz Ayuso, que en la presentación de la Hispanidad ha tenido palabras de apoyo para los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. También se ha referido a los "jóvenes con un extraordinario talento" llegados de México para participar en 'Malinche' y que "no tenían oportunidades allí", pero que "han podido dejar atrás entornos vulnerables para conquistar sus sueños". Por todo ello, Ayuso ha salido en defensa de Cano y ha dicho que lo que "pretenden hacer con él es inaceptable". "No podemos callar y no nos callemos", ha sentenciado la dirigente. Previamente, el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha enmarcado la detención del productor en el "interés" que está teniendo el Ejecutivo central y el presidente, Pedro Sánchez, en "tratar de desviar la atención". "Tenemos la sensación de que esta cuestión de Nacho Cano pues no puede dejar de ser eso, tratar de desviar la atención sobre lo grave que está ocurriendo en nuestro país, sobre todos esos casos de corrupción que están asediando al propio presidente del Gobierno, a su partido, a su Gobierno y a su propia familia", ha manifestado García Martín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

