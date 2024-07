AM.Vox da por rotos los acuerdos con el PP por el reparto de migrantes y convoca una reunión para acordar próximos pasos

Vox ha acusado al PP de romper los pactos de gobierno que comparten en cinco comunidades autónomas por el reparto de migrantes no acompañados acordado en la conferencia sectorial de Tenerife y ha anunciado que celebrará este jueves, a las 18.30 horas, una convocatoria urgente y extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos". En un comunicado, Vox ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "haber obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto de 400 menas". "Tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar", ha criticado Vox. Para el partido de Abascal, es Feijóo el que ha roto los gobiernos de coalición que comparten mientras que Vox "cumple con su palabra y su compromiso con los españoles". Además, ha acusado al líder 'popular' llamar "uno a uno" a los consejeros del PP para "votar a favor de las pretensiones de Sánchez" pese a que, según Vox, los barones 'populares' se habían comprometido a rechazar el reparto. "Los presidentes autonómicos del PP han cumplido las órdenes de Feijóo de forma unilateral, sin tener en cuenta a su socio de gobierno, e incluso faltando a su propia voluntad manifiesta y comprometida en las conversaciones internas mantenidas durante las últimas semanas", ha expresado Vox, que lamenta que Feijóo rompa "de forma arbitraria e interesada una relación de lealtad y colaboración que ha llevado a importantes logros para los ciudadanos de las regiones". ABASCAL El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha replicado al PP que "para estafar a los españoles, para saquearlos y ponerlos en peligro, que no cuenten" con su formación. "Llegó Feijóo a la presidencia del PP tendiendo la mano a Sánchez, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Han pactado tribunales, han llegado a acuerdos en Bruselas y en CCAA, y hoy ha dinamitado los pactos de gobierno, acogiendo voluntariamente a 400 menas", ha señalado en un mensaje publicado en las redes sociales. Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobiernan en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valencia, 23; Extremadura, 30; y Murcia 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de Vox, acogería diez. Los dirigentes de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, llevan días avisando al PP de que darán por rotos los gobiernos autonómicos si aceptan la distribución de menores migrantes no acompañados, alegando que los pactos de gobierno suscritos abogan por políticas antiinmigración. Abascal avisó el lunes de que cortarían con el PP en las autonomías si los presidentes 'populares' no usan todos los medios "políticos y legales" para oponerse al reparto

