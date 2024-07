AM. Sánchez ve irreversible la entrada de Ucrania en la OTAN y celebra que haya una "hoja de ruta" para el flanco sur

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que es "irreversible" la entrada de Ucrania en la OTAN, si bien ha reconocido que "tal vez" todavía no se dan las condiciones, y ha celebrado la "hoja de ruta detallada y ampliada" para el flanco sur porque la inestabilidad en estas zonas es "una amenaza" para la Alianza. En una intervención en el Foro Público de la OTAN, celebrado en Washington, Sánchez ha puesto en valor el apoyo a Ucrania ya que, según ha dicho, "está en juego no solo la defensa de la integridad territorial y de la libertad", sino "también el respeto por un mundo gobernado por unos principios y unos valores claros" que son también la democracia "y el derecho a existir". En este sentido, el presidente ha apelado al Derecho Internacional y Humanitario y a una postura política coherente con Ucrania y Gaza, en la que "no haya un doble rasero". Respecto a la entrada de Ucrania en la OTAN, Sánchez ha añadido que "tal vez todavía no se den las condiciones" pero ha reafirmado su apoyo a la integración, subrayando que ese proceso "es irreversible y es algo que va a suceder". "Mientras tanto tenemos que apoyar y reforzar a Ucrania. Todos los Estados miembros de la alianza de la OTAN lo estamos haciendo", ha defendido. ÁFRICA El jefe del Ejecutivo ha destacado la importancia del continente africano "para la paz y la prosperidad en la región euroatlántica". "La alianza puede hacer mucho a para reforzar la seguridad y la estabilidad del sur de Europa"; ha recordado Sánchez, quien ve como una "buena noticia" un plan de acción para el Sahel. Ha explicado que la inestabilidad en el sur es una "amenaza" para los aliados de la OTAN pues, según ha recordado, los adversarios de la Alianza "trabajan con actores no estatales para amplificar los efectos del terrorismo, de la inseguridad marítima o las consecuencias del cambio climático". "Su objetivo es debilitar la seguridad euroatlántica, creando un circulo de inestabilidad alrededor nuestro y en ese proceso dañan a la seguridad humana y de los Estados en estos países vecinos", ha dicho Sánchez, que ha acusado a Rusia de desarrollar "vínculos" de inestabilidad en el Sahel "a través de organizaciones de tráfico de personas, redes terroristas y campañas de desinformación coordinadas contra la OTAN en muchos países africanos y de Oriente Medio". Así, ha apuntado que el próximo plan de acción servirá para ofrecer "un mayor diálogo político y más cooperación directa" con los socios del sur. "España ya está trabajando en muchos de estos campos con nuestros vecinos y socios del sur. Estamos listos para ampliar estos esfuerzos en el contexto de la cooperación en el seno de la OTAN", ha defendido. REUNIONES BILATERALES Previamente, el presidente del Gobierno también ha mantenido reuniones bilaterales en los márgenes de la Cumbre. La primera de ellas ha sido con el primer ministro de Noruega, Jhonas Gahr Store, con quien ha abordado la situación en Oriente Medio. Ambos líderes han coincidido en que España y Noruega han dado un paso histórico en favor de la paz y la justicia con el reconocimiento del Estado de Palestina, y que continuarán trabajando para materializar la solución de los dos Estados, "única vía para lograr una paz justa y duradera en la región", según ha informado Moncloa. Asimismo, el presidente también se ha reunido con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic. Sánchez ha puesto en valor las reformas emprendidas por el país en su camino a la adhesión a la UE y le ha trasladado el apoyo de España en el proceso que asegure un futuro europeo para Montenegro.

