Sumar presenta mañana su propuesta para subir los impuestos a los pisos turísticos

Madrid, 9 jul (EFECOM).- Sumar presentará mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados su propuesta fiscal para aumentar los impuestos a los pisos turísticos y reducir así la rentabilidad que ha llevado al 'boom' de este tipo de alquileres.

La propuesta que Sumar planteará en forma de proposición no de ley pasa porque los alquileres vacacionales paguen un IVA del 21 %, han confirmado a EFE fuentes del grupo parlamentario.

En la actualidad, los alojamientos turísticos que no prestan servicios complementarios considerados como hoteleros no deben declarar el IVA, ya que los rendimientos del alquiler no se consideran derivados de una actividad económica, sino del capital inmobiliario.

Tampoco pagan Impuesto de Sociedades, ni IRPF, lo que Sumar propone cambiar.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 España registró 340.424 viviendas turísticas, una cifra récord que supuso un aumento del 9 % respecto al año anterior.

A febrero de 2024 la cifra ascendía a 351.389, casi el 70 % ubicados en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, ya que la costa mediterránea y las islas concentran la oferta. EFE

