Puigdemont asegura que la causa de Tsunami sólo buscaba "intimidar a personas clave"

Barcelona, 9 jul (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este martes que la investigación del caso Tsunami Democràtic "sólo buscaba embarrar durante años, intimidar a personas clave y ensuciar la narrativa sobre el independentismo".

Una publicación previa a la decisión que se ha conocido hoy del juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, que ha rechazado amnistiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los demás implicados en la supuesta injerencia rusa en el procés.

Ayer, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó el archivo del caso Tsunami en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, tras la decisión de la Sala de lo Penal de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción.

"El ataque a la reputación y el sufrimiento que ha representado todo esto para muchas personas y sus familias no lo revierte nadie. Y se puede volver a producir, que quede claro, porque el supuesto error formal no los disuade de seguir ensuciando y manteniendo las sospechas sobre las que han estado construyendo esta causa", ha afirmado Puigdemont al respecto en un mensaje en X.

A juicio de Puigdemont, España "no es un Estado de Derecho desde el momento que hay jueces que llevan años instruyendo una causa ilegalmente" y que deciden "no aplicar una ley porque no les gusta", y ha añadido que "la inseguridad jurídica y la imprevisibilidad en la aplicación de normas que son bien claras son propias de otros regímenes, no de una democracia europea".

El expresident ha expresado su sorpresa por el hecho de que García-Castellón, un magistrado con tanta "experiencia y mala leche", haya cometido "un error tan estúpido" en la causa "con la que quería coronar una larga vida al servicio del Estado".

Es por ello que ha dicho que Tsunami "es un caso de 'lawfare' de manual": "Sabían que la acusación de terrorismo era delirante, pero eso les importaba poco, y menos si eran ellos los que tenían el resorte para poder hacerlo descarrilar cuando les convenga", ha indicado.

Puigdemont también ha compartido su alegría "sin matices" "por el hecho de que tanta gente acusada y perseguida injustamente en una causa delirante pueda recuperar, desde ayer, una parte de la vida y la normalidad robadas". EFE

