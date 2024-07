Melilla defiende el reparto de menores migrantes cuando los centros de las CCAA sobrepasen el 150% de su capacidad

El vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín (PP), ha asegurado este martes que el Gobierno melillense defenderá este miércoles ante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este 10 de julio en Tenerife que exista "solidaridad" de las distintas comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes no acompañados en el momento que una autonomía sobrepase el 150% de la capacidad de sus centros de menores. A pregunta de los periodistas, Marín ha manifestado que "desde la ciudad autónoma de Melilla siempre hemos apelado a esa solidaridad necesaria de todas las comunidades autónomas para afrontar el problema de menores" y ha subrayado la solidaridad "que ha mostrado siempre Melilla" respecto de la gestión de la inmigración "es evidente". El vicepresidente ha recordado que "en 2018 Melilla padeció una presión extraordinaria fuera de lo normal" en menores extranjeros no acompañados. "Llegamos a tener en 2.075 y apelamos a esa solidaridad de las comunidades autónomas y no tuvimos una respuesta favorable", ha recordado. Marín ha destacado además que es necesario que desde el Gobierno de España se doten a todas las comunidades autónomas receptoras de esos posibles menores extranjeros no acompañados de los recursos necesarios para poder atenderlos. "Yo creo que es una posición general’, ha afirmado. Ha enfatizado que cuando se habla de solidaridad, se habla de solidaridad de todas las comunidades. "Lo que no es normal es que algunas, como Cataluña, ya se quieran desvincular de ello. Hemos oído a los catalanes qué es lo que están diciendo respecto del acogimiento de menores", ha señalado. El vicepresidente de Melilla ha reiterado que si se habla de solidaridad, "se habla de solidaridad de todos y un fuerte apoyo del Gobierno de España a todas las comunidades en dotarlas de todos los recursos económicos y materiales necesarios" para poder dar respuesta a esa colaboración. "Eso lo decimos desde el Gobierno y lo hemos dicho también desde el Partido Popular", ha añadido. Finalmente, Miguel Marín ha recordado que el presidente de los populares a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha expresado en estos públicamente sobre esta cuestión: "Desde el Partido Popular también se va a apelar a esa solidaridad de las comunidades autónomas que tengan los recursos necesarios para poder absorber a esos menores extranjeros no acompañados" ha concluido.

