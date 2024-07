Defensa de exconsejero denuncia que siga en prisión pese a tener anulada sentencia por TC

Sevilla, 9 jul (EFE).- El abogado defensor de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía procesado por el caso de los ERE y al que el Constitucional ha concedido amparo, ha denunciado este martes que su cliente siga actualmente en prisión a pesar de que han quedado "anuladas" las sentencias de su condena.

En declaraciones a EFE, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo ha informado de que la sentencia por la que se le concede amparo constitucional ha sido "formalmente notificada" este martes, una vez firmada electrónicamente por el tribunal.

"Sin embargo, el interesado sigue en prisión. Y no encuentro explicación al trato desigual que, en relación a otros demandantes de amparo, recibe mi cliente en este momento", ha expuesto el abogado, quien ha recordado que estos últimos, dado que era "lo justo y lo único posible" tras la anulación de sus sentencias de condena, ya han recuperado la libertad plena.

Todo ello, añade, después de que en esos casos desde el Constitucional se remitiera de inmediato a la Audiencia de Sevilla un simple anticipo del fallo, incluso estando aún sus sentencias sin formal promulgación y firma.

En cambio, su cliente, Antonio Fernández, permanece en prisión a pesar de haber visto "exactamente como los demás" parcialmente estimada su demanda de amparo y consecuentemente anulada su sentencia de condena.

La razón de esta situación que califica de "insólita" es que no se había producido comunicación alguna desde el Tribunal Constitucional a la Audiencia de Sevilla, que no ha considerado "suficiente" ni la publicación de la sentencia en la web oficial de la corte de garantías, ni la formal notificación de la misma a la parte en un proceso no seguido ante la propia Sala.

Según Martínez del Hoyo, la Audiencia entiende como "condición imprescindible", antes de adoptar ninguna decisión sobre la situación personal de Fernández, que desde el TC le sea directamente comunicada la sentencia o su fallo, igual que en el caso de los otros demandantes de amparo, lo cual es jurídicamente razonable.

El letrado ha explicado que el tribunal sevillano ya se ha dirigido formalmente requiriendo dicha comunicación al Constitucional, que por su parte ha dictado este mismo martes una diligencia acordando la remisión de la sentencia al Tribunal Supremo y a la Audiencia de Sevilla.

"Sin precisar cuándo, ni por qué medios o celeridad se hará tal comunicación. Esta situación, verdaderamente kafkiana, es a mi juicio gravísimamente lesiva del supremo derecho a la libertad personal de Antonio Fernández, que no debería permanecer privado de libertad ni un minuto más, además de suponer un tratamiento discriminatorio y desigual en relación a otros justiciables en su misma e idéntica situación de sentencia de condena anulada", ha indicado.

Como defensor del exconsejero, este abogado ha advertido de que no puede consentir ni permanecer impasible ante ello, por lo que se ha visto en la obligación de denunciar esta situación "con firmeza", tal como ya ha hecho en los últimos días y singularmente mediante escrito presentado este lunes ante el TC y al que "no ha habido por ahora reacción".

Fernández es el condenado por el caso ERE con mayor pena de cárcel, siete años y 11 meses.

El Tribunal Constitucional, al reconocerle que se había vulnerado su derecho a la legalidad penal, anuló la sentencia que lo condenó junto a otros procesados.

La corte de garantías, según recoge la sentencia en la que estimó en parte el recurso de amparo de Fernández, ordenó a la Audiencia de Sevilla que dictara un nuevo pronunciamiento "respetuoso con el derecho fundamental vulnerado".

En el caso de Fernández, el Constitucional redujo la malversación a los años 2000 y 2001 y a un grupo de ayudas que se desviaron a otros fines ajenos a la partida presupuestaria 31L, denominada "fondo de reptiles". EFE

