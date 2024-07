Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que impida al juez Peinado hacer una "investigación universal" en su contra

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pide a la Audiencia de Madrid que impida al juez Juan Carlos Peinado hacer una "investigación universal" en su contra y reclama que ordene el archivo de la causa al considerar que no hay indicios que le relacionen ni con los contratos investigados ni con las "vicisitudes económicas de Air Europa". En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita que anule la resolución en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dijo que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea. La defensa, a cargo del exministro Antonio Camacho, insiste en que el juez sigue sin aclarar cuáles son los hechos que se investigan en el procedimiento que dirige en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Y asegura que las diligencias acordadas hasta ahora "ponen de manifiesto que el instructor pretende extender la investigación más allá de lo que fallo la Audiencia Provincial en su auto dictado hace poco más de un mes". Sobre este extremo, el abogado de Gómez subraya que "se están investigando hechos respecto de los cuales ya la Audiencia Provincial sostuvo que no había base probatoria suficiente y ello, sin que se hayan aportado elementos distintos de los que se contenían en la denuncia inicial". Para Camacho, los únicos elementos "distintos" que se han aportado recientemente a la causa son "las decenas de escritos presentados por las cinco acusaciones particulares", en su mayoría relativos a "cuestiones procesales derivadas de su personación" o a alegaciones que incluyen "más noticias de prensa y documentación que no aporta indicio alguno respecto de la conducta" de la esposa del presidente. DENUNCIA UNA "INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA" La defensa de Gómez insiste en que si lo que se está investigando son "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el Presidente del Gobierno de España" lo que está haciendo el juez Peinado es "un ejemplo practico de lo que la doctrina ha venido en llamar una investigación prospectiva". Camacho considera que "el Juzgado está yendo más allá de los límites de la investigación tal y como esta fue configurada en el auto de la Audiencia Provincial (...) sin que se haya aportado elemento probatorio alguno que pueda servir para iniciar la investigación en los ámbitos que investiga en este momento". Así las cosas, el abogado sostiene que "si no existe la mínima base indiciaria" que relacione a Begoña Gómez "ni con los contratos que se están investigando alguno de ellos licitados en el Ayuntamiento de Madrid (...) ni con las vicisitudes económica de Air Europa", la esposa del presidente del Gobierno "debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada".

