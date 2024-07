Sumar pide en el Congreso levantar "parcialmente" la sanciones a Rusia para poder usar helicópteros anti incendios Kamov

Sumar quiere que el Congreso inste al Gobierno a tomar medidas para levantar "parcialmente" las sanciones a Rusia y permitir que la flota de helicópteros Kamov, de procedencia rusa, puedan seguir operando en España en las labores de extinción de incendios forestales. Así lo recoge la proposición no de ley registrada por los de Yolanda Díaz que se debatirá y votará en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso. En ella, detallan que la invasión rusa en Ucrania ha dejado "muchos" efectos colaterales en el resto del mundo, concretamente, en España uno de ellos está relacionado con la flota de helicópteros Kamov Ka32-11BC, utilizados especialmente en la lucha contra incendios forestales. Estos son de fabricación rusa y ofrecen una efectividad "extrema" en la labor de extinción de incendios, sin embargo, con las sanciones impuestas hacia Rusia desde la Unión Europea, se ha "imposibilitado" la llegada de piezas de repuesto y "homologaciones", inhabilitando así la capacidad de actuación de estas aeronaves, según alertan desde Sumar. Según detallan en la iniciativa, recogida por Europa Press, ya en 2023 solo estaban disponibles tres de los ocho helicópteros contratados por España y para 2024, el ministerio de Transición Ecológica ha afirmado que no habrá ninguno disponible y a pesar de que se hayan intentado sustituir con el modelo Superpuma, "ni su disponibilidad ni eficacia son rivales para la gran herramienta anti incendios que suponen los Kamov", remarcan desde Sumar. 134 MILLONES PARA NUEVOS HELICÓPTEROS QUE NO LLEGAN Ante esta situación, Sumar quiere instar al Gobierno a tomar las acciones "oportunas" en el marco de la UE para levantar "parcialmente" las sanciones relativas al mantenimiento y la operatividad de los helicópteros Kamov. Ponen como ejemplo de ello que varios países del entorno europeo ya hayan comenzado con las "presiones" para que se puedan levantar estas sanciones alegando intereses de seguridad nacional. Asimismo piden acudir al mercado internacional y traer propuestas ejecutables en el corto, medio y largo plazo de alternativas tan efectivas como los helicópteros Kamov en la extinción de incendios, ya que según indican lo "único" que se sabe hasta el momento es que en enero de este año se licitó un contrato para alquilar nuevos medios aéreos, por un importe de 134 millones de euros y actualmente la adjudicación sigue sin resolverse. Por último, abogan por estudiar los pasos "necesarios" para que cese la dependencia externa en la extinción de incendios, especialmente durante las temporadas altas, teniendo en cuenta que estos fenómenos son cada vez más frecuentes debido a las altas temperaturas y la sequía prolongada.

