Rull afirma que la resolución del TS sobre Puigdemont "impacta mucho" en la investidura catalana

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha asegurado que la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre el candidato de Junts a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, "impacta mucho" en la investidura catalana a la hora de construir mayorías o en retardar una eventual sesión de investidura. "Cuando hay la amenaza clara de detener a uno de los candidatos a la investidura, obviamente no estamos hablando de una situación tranquila ni ordinaria", ha expresado Rull, en una entrevista publicada este domingo por 'El Nacional' y recogida por Europa Press. Rull ha expresado que el TS está "absolutamente desbocado, en rebeldía" y que su resolución, ha añadido textualmente, daña de forma severa la credibilidad del Estado español en términos democráticos. RETORNO DE PUIGDEMONT Aunque ha dicho que está en manos de Puigdemont decidir si vuelve a Cataluña, ha remarcado que el espacio soberanista tiene la convicción de que al TS no altere la agenda política que tenía marcada: "Si quieren influir en política, que se presenten a unas elecciones", ha criticado. "La agenda que había prevista desde un punto de vista político y democrático no quedará alternada por la resolución del Supremo", ha subrayado. Rull ha reiterado que, como presidente del Parlament, garantizará la integridad de todos los diputados dentro del legislativo, tanto su derecho a votar como de ser votado, aunque eso "tenga consecuencias", y ha afirmado que dentro de la Cámara catalana ningún diputado puede ser detenido porque gozan de una inviolabilidad parlamentaria. Ha recordado que un protocolo del Parlament aprobado en 2017 prohíbe a la policía entrar a la sede del legislativo catalán sin el permiso del presidente de la institución, aunque ha asegurado, textualmente, que en el Estado español puede pasar de todo: "Si tenemos que reforzar ese protocolo y tenemos que buscar otros elementos de protección, lo haremos", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo