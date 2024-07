La vicesecretaria de Movilización del PP acusa al Gobierno de "débil, inútil e incapaz"

Logroño, 7 jul (EFE).- La vicesecretaria de Movilización del PP, Noelia Núñez, ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez de "débil, inútil e incapaz" y ha incidido en que trabaja "a base de ocurrencias" durante una visita a Logroño, donde ha estado acompañada por el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y dirigentes del PP riojano.

"Este Gobierno lo único que hace es tener ocurrencias, como la que presentó este martes el señor Escrivá", ha afirmado, en alusión al ministro para la Transformación Digital y al proyecto para crear un límite de accesos a contenidos para adultos "con el fin loable de proteger a los menores".

A juicio de Núñez, se trata de algo que "no va a solucionar absolutamente nada" y "para empezar, supone una restricción de derechos, como el de la intimidad o a la información" y ha añadido: "pero es que no se puede aplicar a páginas extranjeras y las principales de contenidos para adultos no son españolas".

Ha dicho que a ello se une que "los menores acceden a este tipo de contenidos a través de otras fuentes, principalmente las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea, que también quedan fuera de esta aplicación" y "tampoco se garantiza el anonimato de los usuarios, porque este Gobierno ya ha demostrado que no se toma en serio la ciberseguridad".

"El Gobierno no habla de eso y solo lo circunscribe al contenido pornográfico y se puede dar una falsa sensación de seguridad a los padres", ha considerado la responsable de Reto Digital del PP que, además, ha conminado al Gobierno a cumplir la normativa europea en esta materia y a que acepte las sugerencias que ya le ha hecho su partido "pero han preferido ponerse de perfil".

Además cree que el Ejecutivo "solo utiliza la protección del menor en el entorno digital para limpiar su imagen" e igual que "casualmente, cuando se aprobó la ley de Amnistía fue la primera vez que escuchamos al Gobierno hablar de este tema", ha añadido que ahora "cuando la esposa del presidente acudía a declarar, ha sido cuando han lanzado esta ocurrencia de una aplicación que es inútil"

"Esa imagen, por mucho que se empeñen, está profundamente deteriorada por la corrupción política y por todos los escándalos que rodean al entorno más cercano del presidente, que son imposibles de camuflar", ha afirmado Núñez y ha considerado que "la esposa del presidente posiblemente no declaró por lo que conocimos después, que el rector de Universidad Complutense había tenido reuniones en Moncloa".

Por otro lado, la dirigente popular ha puesto como ejemplo de trabajo "para la sociedad" y "para los jóvenes" la propuesta de una EBAU común, que pondrán en marcha las comunidades gobernadas por el PP "aunque le hacemos el ofrecimiento a las otras cinco para que también la implementen", ha concluido.

EFE

ep/pss

(Foto)(Vídeo)