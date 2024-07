Hoy es noticia en España

ESPAÑA REINO UNIDO

Albares y David Lammy acuerdan "trabajar desde ya" para "alcanzar el acuerdo en Gibraltar"

POLÍTICA EXTERIOR

José Manuel Albares: "La OTAN aprobará en Washington un plan de acción para el flanco sur"

BEGOÑA GÓMEZ

Feijóo: si Begoña Gómez no tiene nada que ocultar no entiendo por qué no declaró

FRANCIA ELECCIONES

Alegría: hoy todos miramos con expectación a Francia, hay que frenar a la ultraderecha

INMIGRACIÓN CANARIAS

Una mujer muerta entre los 146 ocupantes de un cayuco que ha llegado a El Hierro

ESPAÑA ESLOVAQUIA

Efectivos españoles del grupo de combate de la OTAN en Eslovaquia inician su viaje

SUCESOS AHOGADO

Un niño de dos años fallece ahogado en una piscina de una casa de Ortigosa del Monte (Segovia)

SANFERMINES 2024

Activado el protocolo ante una agresión sexual en Pamplona en el inicio de Sanfermines

Seis heridos en el primer encierro de los Sanfermines, uno por asta de toro en el paladar

SUCESOS IBIZA

Cuatro heridos, uno grave, por una agresión con hacha en Ibiza

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

20:00h.- Madrid.- ORGULLO 2024.- Gala de clausura del MADO 2024... Plaza de España

(Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Corrida de toros de la ganadería La Palmosilla de Tarifa (Cádiz) para los diestros Diego Urdiales, Fernando Adrián y Borja Jiménez. Plaza de Toros (Texto) (Foto)

20:30h.- Palma.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la violinista Maristella Patuzzi y la pianista Margherita Santi dentro del ciclo FestMusic Mallorca. Son Bono. Génova

22:00h.- Málaga.- JUAN LUIS GUERRA.- El cantautor dominicano Juan Luis Guerra actúa en Málaga en el arranque de su gira española. Málaga Fórum (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CHUCHO VALDÉS.- Concierto del músico cubano Chucho Valdés en la gira de conmemoración del 50 aniversario del grupo de jazz Irakere. Teatro Pérez Galdós

