El testigo de todo lo que pasa en el ruedo de la Monumental Pamplonesa

Pamplona, 07 jul (EFE).- Daniel Azcona, más conocido como 'cebadita', no revela su edad, pero lleva 25 años siendo testigo de todo lo que pasa en el ruedo de la Monumental Pamplonesa del 5 al 14 de julio, y este año es el protagonista del cartel anunciador de la Feria del Toro.

Su labor es la de abrir y cerrar la puerta del Toril, por donde los toros saltan al ruedo en las corridas por la tarde, pero por donde también pasan las vaquillas tras el encierro de la mañana. En una entrevista con EFE, Azcona afirma que "Pamplona es la NBA" y él es "Michael Jordan", porque es "una alegría muy grande estar en esa puerta".

"En una Feria como la de Pamplona no es solo la corrida de toros. Todo lo que sale al ruedo, todo lo que lleva cuernos en San Fermín, pasa por delante de mí. Es algo que todo el mundo está esperando, es el portón de los miedos", explica.

La Plaza de Toros de Pamplona es la tercera más grande del mundo, con una capacidad para cerca de 20.000 personas, y entre toro y toro, la atención está puesta en la apertura de la puerta que da acceso al ruedo al próximo animal.

Quien custodia la puerta es 'cebadita', ya que es el poseedor de la llave que la abre y la cierra. "El presidente me pone el pañuelo que indica que puedo abrir la puerta, entonces salgo al ruedo y miro que todo esté despejado. A los que nos gusta el toro tenemos nuestra parafernalia. Cuando el torero te hace el gesto le echas el toro".

Azcona recuerda muchos momentos, pero tiene marcados los momentos previos a la portagayola de Borja Jímenez en la feria del pasado año. "La que más ha durado de la historia. Nos mirábamos, casi dos minutos esperando en la puerta en Pamplona es para tener los nervios de acero", explica.

No recuerda sustos en la puerta, pero sí guarda "fotos muy bonitas, sobre todo con toros de Miura". "La puerta es alta y yo también, pues hay un toro de Miura que cuando salió me vio y tenía los pitones por encima de mí". "Antes les daba un pase de pecho con la llave que era muy bonito, ahora ya no lo hago", añade.

El cartel anunciador de la Feria del Toro de 2024 tiene al torilero como protagonista y, aunque la cara de la figura elegida sea impersonal, Azcona lo toma como propio: "Es mucho orgullo, después de 25 años, llevarte la sorpresa de que tu figura salga en el cartel, no solo he sido yo, pero ahora llevo yo todo ese tiempo, que tu imagen anuncie la feria de San Fermín es impresionante".

"Yo fui a la presentación por curiosidad y él había pintado mi cuadro. Él (el autor Indalecio Sobrino) es de personas y qué mejor imagen que la del torilero y el toril de Pamplona, se esconde al toro, pero está ahí. Esa imagen es la que tiene mucha gente de la Feria de San Fermín, la gente en las visitas a la plaza, se saca la foto aquí. Es un punto de referencia", relata.

Azcona debutó en la puerta del Toril el 7 de julio de 1999, por delante de él han pasado más de 1.200 toros, y ha sido corredor del encierro de Pamplona muchos años, pero tuvo que elegir tras un incidente en un encierro. "Era o la puerta o la calle y me quedé en la puerta", aunque sigue corriendo en otros muchos lugares.

Para él "San Fermín es vida, alegría, encuentro con amigos, gente de fuera. Vivirlos como si no hubiera un mañana, te olvidas de todo. Tengo muchos amigos que vienen y dicen que esto no se puede comparar con nada".

Tras 25 años viviendo las corridas desde el Toril, tiene muy claro hasta cuándo será el torilero de Pamplona, "hasta siempre".EFE

