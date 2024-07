El PSOE-A acusa a Moreno de "usar" a Canal Sur a favor del "argumentario del PP" sobre los ERE y seguir la "cacería"

El PSOE de Andalucía ha avisado este domingo de que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, está "utilizando Canal Sur para seguir con su injusta e inhumana cacería contra personas que han sido exculpadas en el caso ERE por sentencia del Tribunal Constitucional", en referencia a los seis exdirigentes de la anterior era socialista de la Administración andaluza cuyos recursos de amparo han sido parcialmente estimados por el Constitucional con la anulación de las penas que les impuso la Audiencia de Sevilla por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo irregulares financiados con fondos autonómicos. Hablamos de los exconsejeros socialistas Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, así como el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director general del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, todos ellos condenados a penas de inhabilitación y cárcel por la Audiencia de Sevilla por delitos de prevaricación y malversación salvo en el caso de Magdalena Álvarez, otrora ministra, quien fue condenada exclusivamente a inhabilitación por prevaricación. Después de que el Tribunal Supremo desestimase sus recursos de casación contra la citada sentencia inicial condenatoria de la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Constitucional, aunque con cuatro votos en contra de magistrados del ala conservadora, ha estimado parcialmente sus recursos de amparo, anulando las condenas de la Audiencia y ordenando a dicha instancia que dicte una nueva sentencia aplicando los fundamentos incorporados por este tribunal a este caso. A grandes Rasgos, el TC determina que su doctrina "establece que el contenido de los anteproyectos y proyectos de ley no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial", exponiendo que las sentencias de la Audiencia y del Supremo sobre este caso, "al considerar que los anteproyectos de leyes de presupuestos en cuya tramitación" o ejecución participaron los encausados "establecían un sistema de presupuestación indebido o ilegal, causalmente determinante de la posterior malversación, han realizado un control jurídico del contenido de los actos de iniciativa legislativa del Gobierno que les estaba constitucionalmente vedado". Al respecto, el portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, Josele Aguilar, ha manifestado que "los informativos de la RTVA están pisoteado diariamente el principio de veracidad y su obligación de servicio público para mantener vivas las mentiras y manipulaciones del PP y el gobierno andaluz sobre este asunto, que ya ha costado pena de cárcel a personas inocentes a las que se les ha hecho un daño irreparable". Para el también portavoz adjunto del PSOE-A, los informativos de Canal Sur TV "han seguido en todo momento el argumentario del PP sobre el fallo del TC" en relación a los recursos de amparo de Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Serrano, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, difundiendo "fundamentalmente las reacciones de los portavoces nacionales y regionales populares que critican al tribunal e insisten en hechos que no son ciertos". "La cadena pública andaluza ha realizado, por tanto, una cobertura de esta importante noticia para Andalucía que no responde a los principios de veracidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, que deben guiar el ejercicio periodístico en un medio de comunicación público". Tras analizar los informativos de la RTVA, se comprueba según el dirigente socialista "que el ente público ha dedicado más tiempo a exponer la posición del PP que a explicar el significado y la relevancia de unas sentencias que tiran por tierra las tesis de la instrucción de la juez Mercedes Alaya y las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo", instancia esta última que validó las condenas. "Es inaceptable que un medio de comunicación público como la RTVA sea usado para seguir haciendo daño a personas que han sido injustamente encarceladas por la falsa acusación del PP de Moreno Bonilla, y que siga hostigándolas mediáticamente cuando lo que debería es contribuir a restablecer su inocencia simplemente informando de manera veraz sobre lo sentenciado por el Tribunal Constitucional", ha señalado Josele Aguilar. "Es lamentable que Canal Sur TV no haya destacado la vulneración de derechos fundamentales que se ha producido en todo este proceso judicial, restituidos por la resolución del tribunal de garantías que es el Constitucional, y que, además, se haya sembrado dudas o sospechas sobre la intromisión del presidente del Gobierno de España en la sentencia del TC", añade Aguilar. Por último, el portavoz socialista en Presidencia concluye que "la Dirección de Canal Sur ha seguido el viejo adagio del mal periodismo. No ha dejado que la realidad le cambie un supuesto buen titular, para el PP".

Compartir nota: Guardar Nuevo