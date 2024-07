El PSE-EE cuestiona la decisión del lehendakari de excluir a Vox de la ronda de partidos

Bilbao, 7 jul (EFE).- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha discrepado de la decisión del lehendakari, Imanol Pardales, de excluir a Vox de su ronda con los partidos, porque "no hay que dejar que se victimicen".

En una entrevista en El Correo, Andueza ha confesado su preocupación por la posibilidad de que la extrema derecha obtenga una victoria electoral este domingo en Francia y ha asegurado que su grupo "va a combatir a la extrema derecha en el Parlamento vasco desde la palabra y los argumentos".

La decisión del lehendakari de excluir a Vox de su ronda con los partidos, es "respetable, pero tengo mis dudas sobre su efectividad", ha advertido.

"Yo habría abierto la ronda a todos los partidos, incluso Vox. No hay que dejarles que se victimicen ni darles un protagonismo que no se merecen", ha reflexionado al tiempo que ha afirmado que ese partido "no comparte los principios democráticos, pero también ha habido otros partidos con los que nos reunimos que en otros momentos dejaban mucho que desear".

Ha defendido que hay "una gran oportunidad" para "sentar las bases de la Euskadi del futuro", si se lograra un acuerdo sobre la reforma del Estatuto que incluya a PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP.

"Ahora bien, si PNV y EH Bildu se centran en sus obsesiones identitarias, en el derecho a decidir y en otras cuestiones, perderemos esa oportunidad histórica", ha alertado.

Andueza ha asegurado "intuir" que "va a haber Presupuestos, que la legislatura nacional se va a completar y que Salvador Illa será president de la Generalitat".

El pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "demuestra que hay veces que hasta el PP ve la luz y se da cuenta de que debe ser un partido con sentido de Estado. Tiene que volver a encontrar su camino y recuperar el rumbo".

Los socialistas van a "cambiar el sesgo que algunos han querido imprimirle al relato de la historia", desde su gestión al frente del Instituto de la Memoria, Gogora. En lo referido a ETA "creemos que se debe hablar de los victimarios para tener un relato completo. Hay mucha labor por desarrollar".

Ha reprochado a la anterior directora de ese instituto, Aintzane Ezenarro, cuya "gestión ha dejado mucho que desear" en algunos aspectos. EFE

