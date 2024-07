El PP pide la comparecencia en el Senado de Puente y Bustinduy tras endurecer las indemnizaciones por retrasos de Renfe

El PP ha pedido la comparecencia de los ministros de Transportes y Consumo, Óscar Puente y Pablo Bustinduy, respectivamente, para que den cuentas de la eliminación de indemnizaciones de Renfe cuando se producen retrasos de 15 y 30 minutos, criticando que supone "una vuelta de tuerca más" del Gobierno de Pedro Sánchez "hacia los consumidores españoles". Los 'populares' lo han pedido a través de sendos escritos registrados en la Cámara Alta para que Puente y Bustinduy comparezcan en las comisiones de su competencia para informar sobre "el recorte de derechos" de los usuarios de Renfe, "un cambio notable" en los compromisos de puntualidad de la empresa pública de transporte ferroviario. "Lamentablemente estamos ante una vuelta de tuerca más del Gobierno de Sánchez hacia los consumidores españoles, que pone de manifiesto su vampirismo recaudatorio, a costa de los de siempre, los españoles", ha denunciado en un comunicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha ironizado con que "poco debe confiar el Gobierno" en mejorar la red ferroviaria en España. García ha sostenido que, con esta medida, Puente y Bustinduy "enseñan sus cartas" por las que si los trenes de pasajeros "no funcionan como deberían", será "el bolsillo de los españoles quienes soporten" la carga de eliminar el compromiso de puntualidad de Renfe que estaba vigente desde 1992, cuando se inauguró el AVE. La petición de comparecencia de los ministros de Transportes y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene lugar casi un mes después de que Renfe anunciara que eliminaría a partir del 1 de julio las indemnizaciones que hasta ahora ofrecía por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE, compensando a partir de entonces solo los retrasos de un mínimo de 60 minutos, como hacen las competidoras Iryo y Ouigo. "¿DÓNDE QUEDAN LAS DEMÁS INVERSIONES?" La portavoz 'popular' en la Cámara Alta ha reprochado al Gobierno que mientras elimina la indemnizaciones, "atienda a la inversión en Cataluña", que sin dejar de ser necesaria, no puede hacerse "dejando de lado" al resto de territorios. "No queremos comunidades ni españoles de primera y de segunda, al igual que sucede con la financiación autonómica", ha denunciado. "¿Dónde quedan las demás inversiones y actuaciones pendientes como el AVE a Extremadura, las inversiones en cercanías de Madrid, el AVE a Galicia, las actuaciones previstas en Murcia o la Comunidad Valenciana, así como la mejora de la red en Castilla y León o las actuaciones en la cornisa Cantábrica, entre otras?", ha proseguido. García ha avisado de que los españoles están "muy hartos de tanta discriminación en favor de unos pocos", por lo que ha pedido que dejen de "expoliar" a los ciudadanos y "gasten el dinero público de todos en beneficio de la mayoría", y no sólo para aquellos que "necesitan ser amancebados a cambio de que Sánchez conserve su ansiado trono de la Moncloa".

Compartir nota: Guardar Nuevo