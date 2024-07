El PP dice que Marruecos no es una amenaza militar para España pero sí produce "perjuicios" a Melilla y Ceuta

El Partido Popular melillense ha manifestado que Marruecos "no constituye una amenaza física ni militar" para España, pero sí produce "alteraciones y perjuicios" a Melilla y Ceuta. A pregunta de los periodistas, el senador Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu ha explicado que Marruecos produce "alteraciones y perjuicios" en la dinámica de las ciudades de Ceuta y Melilla en su desarrollo ordinario, especialmente en la actividad económica y comercial. Ha destacado el incumplimiento del régimen de viajeros y el cierre de la aduana como factores que tienen un impacto nocivo. Fernando Gutiérrez, miembro de la Comisión de Defensa en sus dos legislaturas como diputado y en la actual como senador, ha compartido las declaraciones de la directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), general Loreto Gutiérrez Hurtado. Ella aseguró que Marruecos no figura entre las amenazas para España. El senador ha indicado que si la directora de Seguridad Nacional de España hace esa manifestación, lo hace con fundamento y conocimiento de causa. "Marruecos hoy no es una amenaza física para España, eso es correcto, eso es cierto", ha afirmado Gutiérrez. Ha señalado que, independientemente de las esporádicas manifestaciones de algunos líderes políticos de Marruecos sobre la titularidad y soberanía de Ceuta y Melilla, no constituyen una amenaza física ni militar. El senador ha subrayado que las actuaciones 'unilaterales' de Marruecos "tienen un impacto nocivo en el desarrollo de la vida ordinaria de Ceuta y Melilla". No obstante, ha aclarado que "esto no es una amenaza, sino un desencuentro y una actuación incorrecta a la que el gobierno español debe hacer frente". Finalmente, Fernando Gutiérrez ha enfatizado la necesidad de dirigirse a Marruecos "como un vecino amigable con el que España mantiene estrechas relaciones en muchos ámbitos, tanto bilateralmente como con el resto de países de la Unión Europea".

