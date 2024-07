El joven saharaui que estuvo retenido en el aeropuerto de Bilbao confía en poder lograr el asilo y quedarse en España

El joven saharaui, puesto en libertad tras permanecer retenido en el aeropuerto de Loiu durante 14 días, confía en que pueda lograr el asilo político, regularizar su situación y quedarse en el Estado español. Youssef Mahmoudi ha ofrecido una entrevista a ETB, recogida por Europa Press en la que, con la ayuda de un amigo, también activista saharaui que fue condenado a cadena perpetua en Marruecos y obtuvo la protección internacional en 2016, ha relatado lo que ha vivido estos días. Este joven, a su llegada a Euskadi desde Marrakech, realizó una solicitud de asilo que le fue denegada por lo que permaneció en dependencias de la Policía Nacional en el aeropuerto de Loiu a la espera de ser devuelto a Marruecos, un viaje que se iba a producir este viernes pero que fue pospuesto al domingo después de que el piloto que iba a volar a Tánger se negara a llevarle en el avión. Sin embargo, el juzgado de guardia de Bilbao acordó esta pasada madrugada que quedara en libertad al rechazar una solicitud de la Policía Nacional de "prolongar su privación de libertad" durante 48 horas hasta el momento de su devolución a Marruecos, según ha explicado este mismo sábado Zehar Errefuxiatuekin. Este joven, que está libre pero en situación irregular en el país, confía en que finalmente le sea concedido el asilo político y pueda regularizar su situación y vivir en el Estado español. A este estudiante de Derecho, que ha manifestado estar agotado y con falta de sueño, le gustaría trabajar en defensa del pueblo saharaui. Según ha explicado su amigo, en estos 14 días en el aeropuerto de Loiu lo ha pasado "mal", ha estado en una habitación "muy pequeña" y durante cuatro días estuvo en huelga de hambre, una situación que han vivido "con angustia" su madre y hermanos, que no viajaron con él. Ha añadido que estos días no han sido "nada fáciles" para este joven, que se muestra preocupado por su situación, por lo que está a la espera de lo que le trasladen sus abogados porque "no ha acabado su proceso". En todo caso, ha indicado que "nunca hay que perder la esperanza" e insiste en que confían en que pueda quedarse en el Estado español y tenga derecho a tener "protección internacional porque viene de un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos".

