Diego Trelles marca "diferencias políticas” con su compatriota Vargas Llosa

Gijón, 7 jul (EFE).- El escritor peruano Diego Trelles Paz ha marcado “diferencias políticas” con su compatriota Mario Vargas Llosa, de quien se “avergüenza”, al presentar su novela 'La lealtad de los caníbales', una crítica a la “corrupción generalizada” en su país, en la trigésimo séptima edición de la Semana Negra de Gijón.

“Políticamente Vargas Llosa me avergüenza, creo que hay que marcar diferencias”, ha afirmado Trelles Paz, que no se considera “un escritor comprometido”, porque no escribe para decirle a la gente lo que tiene que pensar.

Afincado en París desde hace once años, el escritor, nacido en Lima en 1977, ha explicado que “los caníbales” a los que hace alusión el título del libro son los parlamentarios y los políticos de Perú, que vive una situación de “corrupción generalizada”.

La novela traza un paralelismo con 'La colmena', de Camilo José Cela, porque al igual que el retrato de la España de los años 40 que hizo el narrador gallego, Trelles Paz ha convertido un bar de Lima en el epicentro de la vida social y política de Perú.

El escritor se ha sentido conmovido por las "70.000 personas" muertas que dejó el régimen encabezado por Fujimori, al que se opuso, aunque ha precisado que su novela habla más del presente que del pasado.

Perú vive actualmente un clima “de corrupción generalizada y violencia política, con una economía que está por los suelos, es un país que está destruido moralmente”, ha expresado.

En sus obras policíacas no hay investigadores porque busca que los lectores sean los detectives y prefiere escribir sobre enigmas con finales abiertos.

Trelles Paz, que se ha destacado como estudioso de la obra de Roberto Bolaño y se ha declarado un “cinéfilo”, le ha dado nombres de conocidas personalidades españolas a sus personajes, como Fernando Rabal o “Larrita”, en referencia a Mariano José de Larra.

'La lealtad de los caníbales' está protagonizada por un camarero cuyo padre fue asesinado por un escuadrón paramilitar; una cocinera que predice el futuro de la gente leyendo sus traseros; un comandante de policía drogadicto; un sacerdote catalán; una peluquera colombiana y un empresario textil.

El libro también aborda los abusos en el ámbito de la iglesia católica, un problema que considera "grave y extendido" en Sudamérica, donde fueron trasladados de Europa muchos curas pederastas como una forma de silenciar la situación, ha explicado. EFE

1010469

jgg/mfc/ros

(foto)