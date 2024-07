Aldama: Estar en unos Juegos era mi primer sueño de niño

Valencia, 7 jul (EFE)-. El jugador español Santi Aldama aseguró este domingo tras ganar la selección a Bahamas en la final del Torneo preolímpico de Valencia y clasificarse para los Juegos Olímpicos de París que estar en una cita olímpica era su primer sueño desde niño por lo que supone “vestir” la camiseta de España pero también emular a su padre que jugó en Barcelona’92

“Es algo que con mi padre he hablado muchísimas veces. Creo que fue mi primer sueño desde niño por todo lo que me contaba. Seguir los pasos de mi padre me hace muchísima ilusión”, apuntó en la rueda de prensa posterior al choque.

Aldama reconoció que ver Rudy Fernández emocionado por disputar sus sextos Juegos fue muy emotivo para los jóvenes. “Ha insistido mucho que en son sus sextos pero que para muchos son los primeros, él siempre pone al equipo por delante y ha hecho un gran trabajo en inculcarlo a los nuevos. Verle emocionado y como nos lo agradece supone mucho para nosotros”, señaló,

Respecto al partido dijo que lo importante era ganar. “Ellos son un gran equipo, hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y estoy súper orgulloso del equipo”, afirmó.

“Hemos tenido una preparación corta y hemos jugado un torneo muy complicado. Yo me debo al equipo y el equipo se lo ha merecido”, afirmó el que fue elegido MVP del torneo.

“Ahora empieza todo, tenemos un grupo muy difícil y tenemos que usar esta semana para seguir creciendo como equipo, reponer fuerzas e ir a por todas”, añadió.

Por su parte el jugador de Bahamas Eric Gordon afirmó tras haberse quedado sin plaza para los Juegos que no fue su “mejor partido” pero también destacó la calidad de España. “Son un gran equipo y entendieron mejor el partido. Es duro para mí asumirlo y decirlo pero nos superaron”, concluyó.

