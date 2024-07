Irene Montero ostentará una de las vicepresidencias del grupo 'The Left' en la Eurocámara

La exministra de Igualdad Irene Montero ostentará una de las cuatro vicepresidencias del grupo parlamentario 'The Left' en el Parlamento Europeo, según han indicado desde la formación morada. Podemos considera que la elección de su eurodiputada para este puesto, decidida tras las conversaciones entre las delegaciones de los partidos que integran el grupo, es una "buena noticia" que reconoce el "liderazgo político" de Montero y de la formación morada en la izquierda europea. Además, reivindica la voluntad de su eurodiputada de "impulsar una Europa de paz, feminismo y derechos, que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestino y por la ruptura de la gran coalición de guerra" en el con pactada por socialistas, populares y liberales. En el grupo 'The Left' están inscritas las dos eurodiputadas de Podemos, Montero e Isa Serra, y también la candidata de Sumar en los comicios del 9J, Estrella Galán. Los otros dos diputados de Sumar que fueron elegidos, Jaume Asens (comunes) y Vicent Marzá (Compromís), se adscriben al grupo de Los Verdes. Los copresidentes del grupo 'The Left' son Manon Aubry, de Francia Insumisa, y Martin Schirdewan, de Die Linke, que será relevado a mitad de legislatura (en 2 años y medio) por Kostas Arvanitis, de Syriza.

