El rector de la Complutense dice que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa antes de empezar el máster

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha asegurado este viernes en sede judicial que se reunió con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en Moncloa antes de que empezara el máster y ha insistido en que no era necesario que ella tuviera una licenciatura, sino que bastaba con la experiencia que tenía en el ámbito del desarrollo sostenible de transformación. Goyache ha comparecido en calidad de testigo ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el marco de la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A la salida de los juzgados, Luis Pardo, de Iustitia Europa, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que el rector ha contestado a todas las partes "con cierta tranquilidad". Según Pardo, Goyache ha dicho al juez que llegó a reunirse con Begoña Gómez en Moncloa "antes de que iniciara la cátedra" para discutir y hablar respecto a la materia. "No ha dado más detalles", ha apuntado el representante de esta acusación popular. Pardo ha manifestado a la prensa que el rector solo ha precisado que había ido a Moncloa tras haber recibido una llamada de la secretaria de Begoña Gómez porque ésta le quería conocer en persona. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que Goyache así lo ha trasladado al juez. En el marco del interrogatorio, se le ha preguntado a Goyache si había conocido al presidente del Gobierno y ha dicho que no, según el letrado de Iustitia Europa. La declaración del rector ha tenido lugar a partir de las 13.00 horas, después de que esta misma mañana Gómez compareciera como investigada ante el mismo juzgado. La esposa del presidente del Gobierno aseguró que no sabía por qué le estaban investigando y, tras confirmar que no se le había notificado correctamente una de las querellas, el juez optó por suspender su interrogatorio y fijó el 19 de julio como nueva fecha. La defensa de Gómez, a cargo del exministro Antonio Camacho, había pedido que se suspendiera también la declaración de Goyache, pero el juez rechazó su petición al considerar que su celebración no vulneraba los derechos de la esposa del presidente del Gobierno, según fuentes presentes en el interrogatorio. DICE QUE GÓMEZ TENÍA LA EXPERIENCIA NECESARIA Así las cosas, el rector de la Complutense ha estado unos 50 minutos dentro del juzgado contestando a las preguntas del juez, de la defensa y de la acusación popular ejercida por Vox en representación del resto de acusaciones populares --Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política--. Según fuentes jurídicas consultadas, la Fiscalía no ha hecho preguntas. Fuentes consultadas por Europa Press que han estado presentes en la declaración de Goyache han explicado que casi todo el interrogatorio ha girado en torno a si alguien sin una licenciatura podría dirigir un máster en la Universidad Complutense. Estas fuentes han explicado que el rector ha señalado que no es necesario ser licenciado dado que puede dirigir alguien que tenga experiencia en la materia, y que en caso de Begoña Gómez ejercía en esa materia que se impartía desde hacía 12 años (2012). Según ha relatado Pardo, Goyache ha insistido en que "no es necesario tener una licenciatura" para codirigir un máster en la UCM, sino que "con la experiencia" era suficiente. El rector ha insistido en que no se podía ver a Gómez como una "profesora" de la universidad, sino como alguien que estaba por su experiencia, según Pardo. El juez ha preguntado a qué tipo de experiencia se refería y Goyache le ha precisado que al ámbito de desarrollo sostenible de transformación, que era el asunto relativo a su cátedra. Según Pardo, también se le ha preguntado al rector por el software que Gómez habría patentado en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. El rector ha asegurado no tener conocimiento de dicho software ni de ninguna irregularidad vinculada con este.

