El jurado declara culpable de asesinato e intento de robo al acusado del crimen de Tirán (Moaña)

El tribunal de jurado conformado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha declarado culpable de un delito de asesinato y de un intento de robo a Balbino S.E., procesado por la muerte de su vecina Cándida S.P., de 72 años de edad, en Tirán (Moaña), en julio de 2021. En su veredicto, el jurado ha considerado probado por unanimidad que Balbino entró en la casa de la víctima con intención de robarle, y ha visto probado por mayoría de 8 votos que la agredió golpeándola, la maniató y le puso una cuerda al cuello, causándole la muerte por asfixia, sin que la mujer tuviera posibilidad de defenderse. Por otra parte, ha considerado no probado que el acusado, consumidor de drogas, hubiera tenido afectadas sus capacidades volitiva e intelectiva en el momento de los hechos. Igualmente, el tribunal popular tampoco ha visto probada la especial vulnerabilidad de la víctima (argumento en el que se basaba la acusación particular para pedir prisión permanente revisable). A la vista del veredicto, la Fiscalía ha mantenido su petición de 25 años de prisión, a la que se ha adherido la acusación particular. Mientras, la defensa ha solicitado que se le imponga la pena en su grado más bajo.

