Absuelto el ocupante de una patera que chocó contra un buque de la Guardia Civil y dejó dos muertos

La Audiencia Nacional ha absuelto a un hombre acusado de patronear una "patera-taxi" ocupada por 14 inmigrantes de origen argelino que, en mayo de 2021, colisionó contra un buque de la Guardia Civil y dejó dos fallecidos así como varios heridos. El fallo, consultado por Europa Press, considera que no se ha acreditado suficientemente que el acusado fuera la persona que iba a los mandos de la embarcación cuando se produjo la colisión, por lo que le absuelve de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por el que la Fiscalía le reclamaba siete años de cárcel. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estima que el acusado viajaba en la citada embarcación cuando se dirigía rumbo a España con el objetivo de trasladarse posteriormente a Francia, pero no considera "plenamente" demostrado que fuera el patrón o responsable de la barca, así como tampoco que hubiera organizado el viaje o cobrado cantidades a otras personas. El tribunal considera insuficiente la declaración del único de los tres agentes de la Guardia Civil que prestaron testimonio durante el juicio, el cual había asegurado haber podido identificar al acusado como la persona que, tras la colisión, intentó arrancar del nuevo el motor de la patera mientras que había personas en el mar. Frente a esta versión, señalan la de otro testigo, propuesto por la defensa, quien aseguró que viajó "brazo con brazo" con el acusado durante todo el trayecto hasta el momento del impacto, sin se moviera ni llegara a separarse del mismo, estando lejos de la zona del timón. Asimismo, aseguró que pagó 1.000 euros a "un intermediario" en Orán. Junto con ello, el tribunal atiende también el atestado de la Guardia Civil en el que figura la declaración de cinco personas que viajaban en la patera y que aseguraron no poder reconocer ni la patrón ni a su ayudante porque "llevaban una braga que les tapaba el rostro". Del mismo modo, las actuaciones policiales apuntan también la identificación de otras tres personas que resultaron lesionadas ya en el hospital, una de las cuales poseía "cierta cantidad de dinero en efectivo en el pantalón", el cual habría asegurado que "era el patrón de la embarcación y que había cobrado 5.000 euros por realizar el viaje", si bien sobre el mismo no constaba medida alguna. Con todo ello, la Sala concluye la "inexistencia de una prueba clara y patente de cargo" contra el acusado, por lo que hace primar el principio de presunción de inocencia y le absuelve del delito por el que se le acusaba. Los hechos tuvieron lugar el 16 de mayo de 2021, cuando sobre las 22,00 horas aproximadamente salió de Orán (Argelia) una embarcación con 14 personas a bordo, todos ellos inmigrantes argelinos sin documentación alguna, con dirección a las costas españolas. La embarcación, de cinco metros de eslora y 1,5 metros de manga, iba equipada con un motor fueraborda de 175 centímetros cúbicos. Pasada la medianoche fue cuando la embarcación colisionó con el buque oceánico 'Río Segura' de la Guardia Civil, de forma que varios ocupantes de la patera "cayeron al mar". Así, mientras que uno de ellos murió en el acto, otro falleció posteriormente en el hospital a causa de sus lesiones. La embarcación se hundió constatándose que no tenía ningún elemento de seguridad como chalecos salvavidas o iluminación, así como tampoco equipos de comunicación o de navegación, o medidas o aparatos contra incendios.

Compartir nota: Guardar Nuevo