Pamplona, 4 jul (EFE).- En vísperas del inicio de los Sanfermines, un modelo festivo que "Pamplona ha exportado al mundo", el alcalde de la capital navarra, Joseba Asiron, invita a pamploneses y visitantes a disfrutar de estas fiestas como "si estuvieran en su casa, con respeto y con civismo".

Cuando se cuentan ya las horas para el lanzamiento del chupinazo que dará inicio a los Sanfermines 2024, Asiron (EH Bildu) recibe a EFE en la Casa Consistorial y lo hace como alcalde, una situación en la que reconoce que hace un año, en la oposición, no pensaba que fuera a estar en estas fechas, aunque añade: "Sabía que más tarde o más temprano este Ayuntamiento tenía que dar un vuelco importante".

Esto sucedió en diciembre cuando una moción de censura contra Cristina Ibarrola (UPN) le llevó a la alcaldía. "Tenía grandes esperanzas de que se produjera y bueno, afortunadamente así fue", subraya.

Esto ha significado que hayan contado con menos tiempo del que suele ser habitual para diseñar la programación de las fiestas de San Fermín, pese a lo cual asegura que les "gusta mucho" el resultado.

Reconoce, no obstante, que les "sorprendió mucho" que cuando entraron a gobernar después de Navidades "prácticamente no había ningún concierto cerrado", pero eso al mismo tiempo hizo que se encontraran con "un lienzo en blanco".

Y, remarca, ha sido "gratificante poder cerrar un cartel con artistas de la tierra que ahora mismo, como dice la gente joven, lo están petando". No obstante, apunta, de cara a las fiestas del próximo año, con más tiempo, "siempre se pueden incluir cuestiones de estilo".

Entre las novedades de este año destaca a la aprobación por unanimidad de una declaración en favor de la convivencia, una iniciativa que todavía hoy considera necesaria: "Pamplona es una ciudad ideológicamente polarizada, no cabe ninguna duda, pero también hay que mirarlo por el lado positivo, hace 150 años Pamplona era una ciudad uniforme", "cerrada en todos los sentidos".

"Hoy es todo lo contrario, es una ciudad abierta al mundo, moderna y diversa, donde hay gentes de diferentes orígenes y diferentes creencias", añade el alcalde, para concluir que se necesitan "unas fiestas que sean reflejo de esa sociedad".

"Nosotros entendemos la convivencia de una manera integral: convivencia es que mi hija pueda salir a cualquier hora del día y de la noche por cualquier sitio de Pamplona sintiéndose segura; que una persona que no ha nacido en Pamplona pero que vive y trabaja aquí también se sienta cómoda y no desplazada culturalmente hablando y que una persona que tiene creencias pueda también entender las fiestas desde un punto de vista religioso", ha resaltado.

En alusión a los incidentes que con los gobiernos de UPN se registraban al término de la procesión del 7 de julio, remarca que "convivencia es también que cualquier pamplonés, sea o no concejal, pueda subir y bajar por la calle Curia sin que nadie le falte al respeto".

"Hay espacio para la crítica política en fiestas pero esa crítica nunca puede traspasar los límites del respeto", opina.

Preguntado sobre la consideración de algunos de que en Sanfermines 'todo vale', comenta que quiere pensar que eso va cambiando y resalta el trabajo realizado en ese sentido.

"Siempre he pensado que Pamplona en Sanfermines es una ciudad abierta y de alguna manera es una válvula de escape para muchas cosas pero, desde luego, son unas fiestas que tienen unos códigos que hay que respetar", asevera.

El alcalde se muestra convencido de que los Sanfermines son "unas fiestas seguras, seguramente las fiestas más seguras".

Y destaca el gran esfuerzo realizado en relación con las agresiones sexistas que ha situado a Pamplona "a la vanguardia no solo de las fiestas del Estado, sino incluso en marcos más amplios".

En su opinión, también es un referente a otros niveles: "Pamplona ha exportado al mundo un modelo festivo. Hoy en día hay muchas fiestas en muchos lugares que de alguna manera, consciente o inconscientemente, imitan o quieren ser reflejo de Sanfermines"

A eso contribuyen también iniciativas como el uso de los vasos reutilizables. "En una época en la que hablamos a diario de cambio climático el tema de la sostenibilidad tiene que estar" y las fiestas son "una magnífica ocasión para hacer pedagogía en ese sentido".

Con la llegada de las fiestas llegan los encierros y las corridas de toros y con ellos una pregunta: "¿Son posibles unos Sanfermines sin toros?". "Esa es la pregunta", responde Asiron, quien apunta que el de los toros es un debate que existe no solo en Pamplona, sino en la sociedad en general.

En Pamplona a eso se suma "si se conciben unas fiestas sin toros, sin encierro, y esa es la gran cuestión que probablemente en las próximas décadas va a tener que estar en la sociedad".

Pero, insiste, "yo no la veo todavía. Veo el debate global, toros sí o toros no, pero el debate de qué hacemos con Sanfermines no lo veo y tiene que existir, pero tiene que existir en la calle. Lo que puedo garantizar es que no va a venir ningún alcalde o alcaldesa de ninguna formación que mediante un decretazo suspenda las corridas y los encierros en Pamplona. Eso no va a ocurrir". EFE

