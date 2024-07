Feijóo culpa al Gobierno "populista" de Sánchez de la irrupción de Alvise: "Me preocupa, la política no es eso"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez, ha admitido que la agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta' liderada por el comunicador sevillano Luis 'Alvise' Pérez recibió en las elecciones europeas un "voto protesta" y ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de su irrupción en el Parlamento Europeo. Dicho esto, ha asegurado que esto "le preocupa" porque "la política no es eso". Así se ha pronunciado Feijóo en su estreno en el podcast 'WorldCast' que dirige el joven empresario canario Pedro Buerbaum, influencer y fundador de la Pollería. Los 'populares' buscan con esta entrevista --un programa por el que también pasaron en su día el líder de Vox, Santiago Abascal, o Alvise-- llegar a más personas, sobre todo a los jóvenes. Se trata de la primera vez que Feijóo se pronuncia públicamente sobre Alvise, que logró entrar en el Parlamento Europeo con tres escaños al cosechar casi 800.000 votos en las elecciones del 9 de junio y situarse al mismo nivel que Sumar y la coalición Ahora Repúblicas de ERC y Bildu. "ME PREOCUPA PORQUE LA POLÍTICA NO ES ESO" Al ser preguntado expresamente qué le parece el fenómeno Alvise, Feijóo ha señalado que cuando en España "hay un Gobierno populista" como el de Sánchez "automáticamente se producen este tipo de movimientos en redes" que, según ha dicho, no tienen estructura ni programa electoral. Tras repasar su trazabilidad y su experiencia política, ha señalado que es "complicado" confiar "la gestión de las cosas públicas" a este tipo de movimientos. "Si tienes 82 hospitales que dependen de ti, más de 1.500 centros de salud, conviene tener gente que sepa hacerlo, ¿no?", ha enfatizado. Feijóo ha culpado al Gobierno de Sánchez de la entrada de Alvise en la Eurocámara. "Yo creo que esto es un producto de un gobierno populista en España y me preocupa. Me preocupa porque, en mi opinión, la política no es eso. La política es prepararse, es formarse, es tener conocimientos, es tener interés por la gestión de las cosas públicas, es querer a tu país y tener un proyecto para el común de la gente", ha aseverado. Tras asegurar que fenómenos como el de Alvise se han producido en "otros lugares de Europa", el presidente del PP ha admitido que el apoyo que recibió Alvise en las europeas fue "un voto protesta" y ha añadido que así lo refleja su propio nombre 'Se Acabó la Fiesta'. Eso sí, ha indicado que en las europeas "se vota de forma distinta y la circunscripción es única", diferenciando lo que ocurrió el 9 de junio con lo que sucede en otros comicios como autonómicas o municipales, donde se vota por ejemplo al alcalde. "Por lo tanto, el sistema electoral es distinto", ha abundado. CULPA AL GOBIERNO TRAS SUS PACTOS CON INDEPENDENTISTAS Y BILDU Según Feijóo, la irrupción de Alvise se debe a lo que está pasando en España, donde los independentistas, "unos señores que no creen en España", son los que "hoy tienen la llave de la gobernabilidad" del país. Además, ha destacado el hecho de que el Gobierno se apoye en Bildu, un partido que "sigue llevando a personas condenadas por terrorismo en sus listas". "Pues es evidente que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso y quiere votar con las entrañas", ha enfatizado. Al ser preguntado si el PP deslegitima Alvise, Feijóo ha reconocido que él no sigue a "ese movimiento". "Primero porque es absolutamente desconocido y, segundo, porque a mí me interesa un proyecto político", ha agregado. Tras asegurar que su objetivo es "ensanchar" al PP para que "quepa el mayor número de españoles", ha valoradao el apoyo electoral que ha cosechado Alvise en las europeas. "Lo que es evidente es que este señor lo ha votado a 800.000 personas, por lo tanto, oiga, reconozcalo", ha enfatizado. "UN GOBIERNO DE CENSURA" Además, ha señalado que es el Gobierno de Pedro Sánchez el "creador de una máquina de bulos". "Cada vez que hay una mala noticia o le perjudica al Gobierno, es un bulo. Cada vez que alguien publica una cosa que le perjudica al Gobierno, este señor pertenece a un tabloide digital", ha criticado, para añadir que es "un Gobierno de censura". Tras recordar que Sánchez lideró una moción de censura contra Mariano Rajoy para "luchar contra la corrupción", Feijóo ha destacado que ahora el presidente del Gobierno está "acorralado" con su propia familia investigada por la Justicia. En este sentido, ha indicado que los casos que "acechan al entorno del presidente nunca jamás se habían producido". "Nunca la pareja del presidente del Gobierno se sentó en un banquillo delante de un juez investigada por corrupción y tráfico de influencias. Jamás. Y esto ha salido en todas las portadas internacionales", ha advertido. "EL PP ESTÁ DONDE HA ESTADO SIEMPRE" Al ser preguntado después dónde está el PP y dónde está cómodo, Feijóo ha asegurado que su partido está "donde ha estado siempre". "Somos un partido de centroderecha, donde hay personas más conservadoras, más liberales, personas más reformistas, y en las últimas elecciones sacamos ocho millones de votos", ha destacado, para recordar que gobernaron España 15 años. Además, ha indicado que partidos que "ahora existen", en alusión a Vox o Alvise, antes "no existían". "Esto de la ultraderecha a mí me hace mucha gracia, ¿no? El PP era un partido de la derecha al centro. Ahora, ha habido una escisión y compañeros que lo fueron del Partido Popular han montado otro partido que se llama Vox y lo que usted me acaba de decir ahora en las elecciones europeas", ha dicho, en alusión a Alvise. Feijóo ha acusado al PSOE de haber roto las reglas, buscando gobernar pese a no ganar las elecciones y apoyándose en independentistas y en Bildu, "partido heredero de ETA". A su entender, los socialistas ahora intentan "desacreditar a la alternativa del PP diciendo que es un partido de ultraderecha", algo que, en su opinión, "parece una broma". En el caso de Bildu, el presidente del PP ha indicado que no pueden admitir que "sigan llevando a personas condenadas por terrorismo con delitos de sangre en sus listas". Según ha dicho, deberían modificar la ley electoral para evitarlo porque eso es "una asignatura pendiente a la democracia española". UNA SITUACIÓN "INÉDITA" Y "ATÍPICA" EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Feijóo ha señalado que tiene una dilatada trayectoria política pero que "nunca" había visto una situación cómo la actual, que ha calificado de "inédita" y "atípica en 46 años de democracia". "Una situación en la que, al final, no sabemos muy bien qué hacer", ha confesado, tras criticar que la decisión para nombrar presidente se acordara "en Waterloo" "con un mediador salvadoreño" y el expresidente catalán Carles Puigdemont. Además, ha señalado que es la "primera vez" que un presidente llega a Moncloa "sin haber ganado" las elecciones, algo que, según ha dicho, es "legítimo" pero "es la primera vez que ocurre". También ha criticado que en este año de legislatura no se estén aprobando leyes ni haya Presupuestos. "Yo recuerdo en épocas anteriores que cuando el Gobierno no aprobaba el presupuesto convocaba a las elecciones", ha exclamado, para añadir que es una situación "agónica", "sin mayoría en la Cámara" y con socios que hacen "chantajes".

