Vox reprocha a Moreno que "no está dispuesto a luchar contra la inmigración ilegal" ante el reparto por comunidades

La portavoz nacional de Vox, Pepa Millán, ha reprochado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no está dispuesto a luchar contra la inmigración ilegal" ante el reparto que el Gobierno de España abordará el próximo 10 de julio con las comunidades autónomas de los migrantes que se agolpan en las Islas Canarias. En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Millán ha insistido en que el PP "conoce perfectamente que ésta es una cuestión crítica para Vox, una cuestión que está recogida en los acuerdos para gobernar en muchos territorios, y, por tanto, confiamos en que los líderes del PP, a pesar de las presiones de Génova --dirección nacional de los 'populares'--, van a cumplir con su palabra". "No podemos admitir más inmigrantes ilegales porque la inmigración ilegal hay que combatirla", ha sentenciado. Para la portavoz nacional de Vox, el PP "se siente muy orgulloso de acoger a cientos de Menas --menores migrantes no acompañados--, y cuando nosotros denunciamos esto, se dedican a insultarnos, como la consejera de Inclusión Social, que ha dicho que queríamos exterminar a los menores. Aquí lo que hay son leyes y acuerdos internacionales que se tienen que hacer valer". Ante la situación de "colapso" de los centros en los que se atiende a los menores migrantes, Vox ha asegurado que "es que es muy bonito hablar en nombre de la solidaridad desde una Consejería, desde una casa con seguridad o desde el Pleno del Parlamento, pero es que hay mucha gente que ya no reconoce sus barrios y que tiene miedo de salir por la noche". La portavoz nacional de Vox, que ha insistido en vincular la inmigración con el incremento de las agresiones sexuales aludiendo a "datos del Instituto Nacional de Estadística --INE--", ha advertido de las "consecuencias" que la inmigración "ilegal" tiene en materia de seguridad porque "son personas que no vienen a integrarse, vienen a imponerse por la fuerza". "La mayoría de estas personas vienen engañadas, condenadas a morir en el mar. El Gobierno está consolidando el negocio de las mafias que se dedican a esto. Cuando llegan personas mayores de edad, hay que devolverlas a sus países de origen y cuando son menores, hay que reagruparlos con sus familias, entre otras cosas porque hay un acuerdo firmado con Marruecos por el que éste debe recibir a estas personas", ha argumentado Pepa Millán. Al ser preguntada sobre los últimos asesinatos machistas --cuatro mujeres y dos niños asesinados en Cuenca, Granada y Málaga--, la portavoz nacional de Vox ha sostenido que la violencia machista "no se puede abordar con leyes que se han demostrado absolutamente insuficientes". "Tenemos un Ministerio de Igualdad que aumenta todos los años considerablemente su presupuesto y que no ha conseguido rebajar en un solo dígito el número de muertes. Algo está fallando", ha afirmado Millán, para la que las leyes y los recursos "no están sirviendo absolutamente para nada". "Mucho menos --ha concluido-- una Ley que lo que ha hecho ha sido poner en la calle a decenas de violadores".

Compartir nota: Guardar Nuevo