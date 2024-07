Vox Andalucía, tras las sentencias de TC sobre los ERE: "Vivimos en un Estado corrupto donde PP y PSOE llevan la manija"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que "vivimos en una gran mentira, en un sistema que está corrupto y donde populares y socialistas son quienes llevan la manija". "Vivimos en un Estado corrupto controlado por el bipartidismo", ha aseverado Gavira, al tiempo que ha acusado a socialistas y populares de "lavarse mutuamente los trapos sucios, una vez les toca a unos y otra vez les toca a los otros". En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Gavira se ha manifestado en estos términos tras las dos sentencias del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE en respuesta a los recursos de amparo interpuestos por los exaltos cargos socialistas para advertir de que "ha comenzado la fase de destrucción de la sentencia de los ERE, condenas incluidas", según una nota de este partido. Del Constitucional ha indicado que está "controlado por los socialistas gracias al Partido Popular", algo que "no se puede olvidar", para señalar su influencia en que "esté borrando los delitos de prevaricación y malversación a los condenados en el caso ERE", antes de remarcar que "ya incluso hay hasta un excarcelado", en alusión al ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguila, quien este martes abandonaba la prisión tras la sentencia. El portavoz parlamentario de Vox ha advertido de la gravedad del comportamiento de un "Tribunal Constitucional controlado por los socialistas" con la anulación de penas en el caso ERE, pronunciamiento del que se infiere "que las instancias judiciales anteriores no respetaron ni la legalidad penal ni la presunción de inocencia", cuando estamos hablando de "personas cuyas condenas han sido ratificadas incluso por el Tribunal Supremo". Ha lamentado Gavira que "lo que nadie va a hacer es entrar a aclarar quién respeta el derecho de las víctimas del escándalo de los ERE que somos los andaluces tras esos 680 millones de euros robados". El portavoz de Vox en Andalucía ha denunciado el "paripé" del PP al "fingir que le cae mal lo que está sucediendo con el Tribunal Constitucional", cuando en "en Andalucía tenemos un gobierno popular que mantiene a los enchufados socialistas; un presidente del PP-A que llegó a decir que él no quería ver a los ex presidentes entrar en prisión, como si las sentencias que marcan los jueces y los magistrados no se pudiesen cumplir porque ha sido presidente o ex presidente de la Junta Andalucía; y un gobierno que sigue subvencionando a sindicatos que se encuentran acusados por temas de fraude del dinero de todos los andaluces". Ha advertido que los más importante de todo es que en los juicios cuyas sentencias ahora está anulando el Constitucional "hemos escuchado reconocer los delitos a los socialistas en sede judicial" y "hemos escuchado en que se gastaban los socialistas el dinero de todos los andaluces: en prostíbulos, en droga, y en cómo ayudaban a los que ellos querían para garantizarse el poder, para seguir tejiendo esa red". "Se creerán los socialistas que nos vamos a olvidar de ello, pero no se nos va a olvidar", ha remachado su argumentación en ese sentido. Ha afirmado que "ni Moreno Bonilla ni Espadas van a poder borrar de la cabeza de los andaluces y de la cabeza de los españoles lo que estamos viendo entre el Partido Popular y el PSOE", en alusión al reparto de todas las instituciones del Estado, incluida las judiciales.

Compartir nota: Guardar Nuevo