Guilarte espera que el nuevo CGPJ defienda "con tanto ahínco" como él la Sala de lo Penal del Supremo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha manifestado este martes que espera que el nuevo Consejo defienda "con tanto ahínco" como él "las actuaciones de la Sala Segunda" --de lo Penal-- del Supremo. "Yo deseo que los nuevos vocales, cuando se produzca la renovación definitiva, defiendan con tanto ahínco como yo he defendido actuaciones de la Sala Segunda; como defendí también de la Sala Primera, pero hoy a todos nos compete la defensa de la Sala Segunda", ha sostenido en la inauguración de la XXVI Escuela de Verano del Poder Judicial, que un año más se celebra en el Pazo de Mariñán, el municipio coruñés de Bergondo. En su intervención, Guilarte ha mencionado las "voces críticas" de quienes, ha dicho, "no están de acuerdo con las resoluciones" de esta Sala. Para el magistrado, la Sala Segunda "se ha pronunciado siempre con claridad, asumiendo el principio de la legalidad". Por eso, ha considerado que "cualquier duda o crítica" que se realice "debe respetar la independencia" de la que, ha opinado, "ha hecho siempre gala esa Sala, con Manuel Marchena al frente". "Gratitud a su funcionamiento y mi lealtad a lo que han hecho y a lo que siguen haciendo, y mi deseo de que todos en el futuro sigamos defendiendo su actuación", ha reivindicado. ACUERDO RENOVACIÓN Sobre el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, Guilarte ha celebrado que "parece que esta vez sí", aunque, ha apuntado: "No me atrevo a decirlo con absoluta firmeza. Todos creemos que sí". Un acuerdo que, ha sostenido, tiene "luces y alguna sombra". En relación con las "luces", ha reconocido que "era imprescindible" ante la "anormalidad" que suponía y que, ha añadido, "se ha superado". En esta línea, ha agradecido que haya "un cierto equilibrio político en las designaciones que se han producido", lo que "puede ayudar a que no se achaque un predominio de una u otra opción" como, ha lamentado, les ha sucedido a los magistrados salientes "durante tiempo". En cuanto a las sombras, tras reivindicar que él ha ayudado a que se lograra la renovación, Guilarte ha expuesto que no se tomó ninguna de las decisiones de la denominada 'Vía Guilarte'. En este contexto, ha deseado al futuro Consejo que "logré huir de esa mediatización con la que ha surgido". "Ya se les imputa la adscripción a un lugar u otro y yo creo que eso es algo que tienen que evitar y que no les va a ser fácil evitar. En todo caso, hay que confiar en las personas, los vocales elegidos, algunos muy amigos, tienen capacidad para hacerlo, pero intuyo que no les va a ser fácil", ha relatado. Antes de recordar que son "opiniones propias", Vicente Guilarte ha subrayado que lo que "hace falta" es que a los altos cargos judiciales los designe "una comisión especializada que pueda valorar el método y capacidad de todos los candidatos". INAUGURACIÓN Para dar inicio a este acto de inauguración, el vocal del CGPJ y uno de los directores de la Escuela, Juan Manuel Fernández Martínez, ha señalado que esta será la última edición que dirija, la décima para él, al haberse logrado la renovación del CGPJ y, de este modo, haber vuelto a "la tan anhelada normalidad institucional". "Esta vez sí, la renovación se ha producido y por lo tanto en los próximos días entregaremos el testigo a quienes han de pilotar la nave del Consejo General del Poder Judicial, a quienes deseamos la mejor de las fortunas", ha aseverado. Asimismo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha aprovechado para celebrar un acuerdo "valiente" que, ha añadido, "por supuesto hay que cumplir". En este sentido, ha sostenido que cree que este acuerdo va a "mejorar muchísimo las cosas". "Que la división de poderes de nuestro país sea una división real, efectiva, y que haga que el sistema en conjunto funcione como debe", ha subrayado el titular del Gobierno gallego. Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, también ha festejado el consenso que ha llevado a la renovación del órgano de los jueces y ha manifestado que la sociedad necesitaba "que se pusiera en valor la cultura del acuerdo".

