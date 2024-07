El PP censura que el Gobierno use al TC para borrar el historial delictivo del PSOE

Granada, 3 jul (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha censurado que el Gobierno ordene borrar el historial delictivo de los socialistas condenados por los ERE de Andalucía con un uso interesado del Constitucional y ha insistido en que es el caso más grave de corrupción del país.

Tellado ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que Tribunal Constitucional haya anulado la condena por malversación del exdirector general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, que salió este martes de la cárcel de Sevilla.

"A mí me parece tremendamente lamentable que el Gobierno de Pedro Sánchez le ordene al Tribunal que borre el historial delictivo de miembros del Partido Socialista condenados por el Supremo", ha resumido Tellado.

El portavoz del PP ha insistido en que los ERE de Andalucía son el caso más grave de corrupción de la historia democrática de España y ha apuntado que así lo dictaminó el Tribunal Supremo y una sociedad andaluza que mandó al PSOE a la oposición.

"Se robaba nada más y nada menos que el dinero de los parados andaluces para destinarlo a mordidas, comisiones, prostitución y drogas", ha apuntado Tellado, quien ha considerado "tremendamente grave" que el Gobierno participe en esta "estrategia" de anular sentencias.

Ha señalado que Pedro Sánchez adelantó en un mitin la decisión que después adoptó el Tribunal Constitucional (TC), lo que a su juicio pone de manifiesto que hay una relación clara entre el Gobierno y el TC.

Según Tellado, el Constitucional sigue las órdenes que dicta el Gobierno para exonerar de responsabilidades penales a condenados en firme por Supremo.

"Creo que lo que está sucediendo ahora no es más que la utilización de un Tribunal Constitucional en unas funciones que no son las que le corresponden y en un exceso de celo que creo que no está justificado en un Estado de Derecho como el nuestro", ha añadido Tellado.

Ha apuntado además que la presencia de destacados exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez dentro del Constitucional pone en duda la labor que desarrolla este tribunal y "empaña" su imagen de imparcialidad. EFE

