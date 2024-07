Clavijo dice que el PP "ha cumplido" con el pacto migratorio en Canarias y pide quitar "carga política" a los menores

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles que el PP "ha cumplido" al apoyar el pacto migratorio en Canarias, avalado por el vicepresidente regional, Manuel Domínguez, y por ello ha pedido quitar "carga política" al debate sobre la distribución de menores migrantes no acompañados. Clavijo ha respondido así al ser cuestionado por los periodistas por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ligaba la acogida de menores al "máximo disponible" de capacidad y en medio del debate sobre el rechazo de algunas comunidades autónomas. El presidente ha insistido en que todas las fuerzas políticas del Parlamento, salvo Vox, han suscrito el pacto migratorio y ha reivindicado que la migración es un "problema global", no "territorial" y "entre todos" habría que buscar una solución a un "drama humanitario" y a dar condiciones dignas de acogida a los menores. Así, ha apuntado que una vez que los recursos de cualquier comunidad autónoma, en este caso Canarias, "están saturados", hay que preservar y garantizar el interés general del menor y se debe hacer donde haya "mayores garantías". "No son botellas, no son bultos, no es un problema de una comunidad autónoma contra otra. Hay unos derechos y unos tratados internacionales del menor que tenemos la obligación de cumplir", ha indicado. Ha dicho también que "Europa lleva mucho tiempo mirando para otro lado" y hay "muchas dificultades" con la política migratoria pero no se puede obviar que Canarias tiene bajo su tutela a más de 5.500 niños y niñas "que tienen que ser atendidos con dignidad". "No pueden dejar a Canarias sola con esa tensión, entre otras cosas porque estaríamos fallándole a esos tratados internacionales y a esos niños y esas niñas", ha explicado. El presidente no ha obviado que la situación en el archipiélago "es de emergencia" ya que no hay recursos suficientes para "poder seguir atendiendo de manera digna" a los menores lo que obligará a habilitar espacios para poder hacer esa primera atención, tal y como sucede en el puerto de La Restinga (El Hierro). Sobre las críticas de la Fiscalía a que los menores sean acogidos en carpas en los muelles ha señalado que "todo el mundo" se opone a esa situación, "o sea, no hay que ser tampoco Einstein para darse cuenta", pero resalta que si con 2.000 menores ya había una emergencia en las islas, "imagínense con más de 5.500". CREE QUE LAS CCAA VAN A ESTAR "PREDISPUESTAS" A COLABORAR Clavijo cree que en la conferencia sectorial de Infancia y Juventud que se va a celebrar en Tenerife el 10 de julio las comunidades autónomas "van a manifestarse muy predispuestas" a colaborar con un asunto que "es un tema global", y a partir de ahí se podrán "modificar" algunos aspectos del acuerdo para la reforma de la ley de extranjería. En esa línea ha apuntado que desde el Gobierno canario siguen sosteniendo que "lo idóneo" es aprobar un decreto ley para que sea de "aplicación inmediata" y garantizar una acogida digna para los menores, dado que "los propios ministerios" reconocen que la cifra de llegadas va a aumentar a final de año. Ha valorado que Canarias ha fijado su capacidad de acogida en 3.000 menores, lo que la sitúa como la primera comunidad autónoma en capacidad de recepción y demuestra que la "solidaridad y el compromiso del pueblo canario" están fuera dudas, en contraposición con otras comunidades de ocho millones de habitantes.

