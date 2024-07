La juez del 'caso Supercopa' interroga hoy al exdirector de la Asesoría Jurídica de la RFEF

La juez de Majadahonda (Madrid) que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales interroga este martes al exdirector de la Asesoría Jurídica de la entidad, Pedro Manuel González Segura, investigado en la causa. El interrogatorio está previsto a partir de las 10.00 horas. González Segura, que formó parte del equipo jurídico de Rubiales, fue uno de los cinco arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado marzo y quedó en libertad a la espera de futuras citaciones judiciales. Según la juez, González Segura tenía entre sus funciones aprobar los gastos de su área --como facturas ordinarias y extraordinarias emitidas por el despacho GC Legal a la RFEF--, salvo los superiores a 20.000 euros, que requieren la aprobación de la comisión económica. Asimismo, participó en la comisión económica que en febrero de este año habría aprobado una nueva obra de la RFEF a la constructora Gruconsa, una aprobación que "se habría llevado a cabo mediante la presentación de dos presupuestos ficticios para que dieran apariencia de cumplimiento normativo a la contratación", indicó la instructora en el auto en el que formalizaba su imputación. La juez agrega que en una llamada telefónica se alude a la existencia de una posible compensación a un abogado "tratando de abonar los honorarios del letrado con dinero federativo", pese a que la Federación había decidido "no correr con los gastos derivados de procedimientos civiles impulsados por Rubiales". Como investigado, González Segura puede acogerse a su derecho a no declarar o contestar solo a preguntas de su abogado o de las partes que considere oportuno. Y AL RESPONSABLE DE 'COMPLIANCE' Además, la juez Delia Rodrigo va a tomar declaración al responsable de 'compliance' de la RFEF Francisco Javier Puyol, a partir de las 11.00 horas y como testigo, por lo que está obligado a responder a todas las partes y a decir la verdad. Con estas dos citaciones, la instructora retoma la ronda de interrogatorios, después de haber tomado ya declaración a varios investigados: Rubiales; el ahora presidente de la RFEF, Pedro Rocha; Tomás González Cueto, exasesor jurídico externo en la Federación, y Ángel González Segura, hermano de Pedro González y relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla. También ha escuchado como testigos a la directora del gabinete de Presidencia, Elvira Andrés; a la exvicepresidenta de Integridad, Ana Muñoz; o el que fuera secretario general de la RFEF, Andreu Camps. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda investiga el traslado de la Supercopa masculina de fútbol a Arabia Saudí y presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales en una pieza separada, conocida como 'Brody', por el supuesto desvío de fondos en irregularidades asociadas a contratos. Entre los últimos movimientos del caso, la juez ha descartado enviarlo a la Audiencia Nacional al considerar que no está acreditada su competencia para investigar los hechos, rechazando así la petición de LaLiga para que la instrucción pasara al tribunal especial. La juez también ha acordado prorrogar otros seis meses la investigación, dado que le quedan diligencias por practicar, como recabar el resultado de la comisión rogatoria remitida a Andorra o el informe de la UCO respecto a la documentación intervenida en las entradas y registros.

