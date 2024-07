Feijóo ve "muy mejorables" los datos de paro y critica la "contabilidad creativa" del Gobierno con fijos discontinuos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los datos del mercado laboral en España son "muy mejorables", ya que, según ha dicho, España sigue doblando el número de desempleados de la Unión Europea. Además, ha criticado la "contabilidad creativa" del Gobierno de Pedro Sánchez, subrayando que "los fijos discontinuos antes eran contratos temporales y ahora no figuran en el paro". Así se ha pronunciado después de conocer que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 46.783 personas en junio en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,8% en términos porcentuales, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Al ser preguntado si cree que estos datos son una buena noticia, Feijóo ha indicado que "siempre que se crea empleo es una buena noticia". Eso sí, ha recalcado que deben comparar y estudiar esos empleos, dado que "solo 1,5 de cada diez nuevos contratos en el mes de junio son una jornada completa o indefinidas". "El resto, modalidades de temporalidad", ha enfatizado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press. "SEGUIMOS SIENDO EL PAÍS QUE DOBLA LA MEDIA DE PARO DE LA UE" Además, el líder del PP, ha señalado que España sigue siendo "lamentablemnte el país que dobla la medida de paro de la Unión Europea" y sigue "con jornadas efectivas realizadas muy parecidas a las que tenían en el año 2019". "Si además cogemos los datos, por ejemplo, del BBVA o de Fedea, pues ahí faltan en la comparación homogénea entre 550.000 y 700.000 personas que antes figurarían en el paro y ahora no figuran porque los fijos discontinuos no computan en paro", ha manifestado. Por todo ello, ha recalcado que "los datos del mercado laboral español siguen siendo muy mejorables". MADRID Y ANDALUCÍA, "LOCOMOTORAS DE EMPLEO" Al ser preguntado por declaraciones de sus CCAA presumiendo de la creación de empleo en sus autonomías, Feijóo ha reconocido que ahora el PP gobierna en "muchas comunidades" y ha afirmado que "hay dos locomotoras en empleo, claramente, que son Madrid y Andalucía". Dicho esto, ha insistido en que "solamente 1,5 de cada 10 contratos son a jornada completa o indefinidos". "Es evidente que con la contabilidad creativa del Gobierno, pues en algunos sitios se crea más empleo creativo que en otros", ha manifestado, para añadir que "los fijos discontinuos antes eran contratos temporales y ahora no figuran en el paro". En este sentido, ha indicado que él no hace "una crítica" sino "una crónica sobre el mercado laboral español", advirtiendo de "la ausencia de datos que el Gobierno constantemente oculta". "Y es que no quiere dar los fijos discontinuos y no quiere hacer una comparación homogénea con la forma de computar el paro anteriormente", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo