Feijóo recurrirá la amnistía al TC pero pide que dimitan dos magistrados por parcialidad

Madrid, 2 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido agotará los plazos para recurrir la amnistía ante el Tribunal Constitucional, pero ha puesto en duda la imparcialidad de esta norma y ha pedido la dimisión de los dos magistrados que fueron cargos del Gobierno.

En una entrevista este martes con Onda Cero, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida la dimisión como miembros del Constitucional de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y de Laura Díez, que fue asesora en el Gobierno entre 2020 y 2022, porque ambos han ocupado cargos políticos en los últimos cinco años.

Feijóo ha defendido que la obligación de su partido es recurrir la ley, al tiempo que ha subrayado que los populares tienen "dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional" porque ven "absolutamente inmoral" un órgano de garantías "trufado de dos cargos del Gobierno".

Ve la amnistía una chapuza legal y sostiene que Sánchez ha engañado al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont

Tras no aplicar el Tribunal Supremo la amnistía a Puigdemont en el delito de malversación, el líder del PP ha señalado este martes que la ley es una "chapuza legal" que hace que los beneficiarios tengan que esperar o que no se les vaya a aplicar "en algunos delitos".

Ha sostenido además Pedro Sánchez ha engañado al líder de Junts "y él se ha dejado engañar" porque con el ordenamiento jurídico y los tratados europeos existentes no se podía perdonar el delito de malversación.

Feijóo ha explicado que el criterio fijado por el Supremo al no aplicar la amnistía en el delito de malversación de caudales públicos y no amnistiar así ni a Puigdemong ni a Oriol Junqueras orientará al PP, que quería ver qué criterio aplicaba y si acudía al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Además, ha defendido que a juicio del PP también el delito de desobediencia es inconstitucional y así lo defenderá su partido.

Feijóo ha dicho que el PP no desecha la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, aunque ha admitido que en todo caso no le dan los números para que triunfe, y ha asegurado que no busca apoyos para lograrlo porque dependería de los independentistas de Junts y él no le da lo que les ofrece Sánchez.

Ha defendido además que ha habido plenos en los que él ha ganado más votaciones que Sánchez, lo que considera una "moción de censura parcial que no supone derrocar al Gobierno".

Por otra parte, ha reiterado que no citará a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación del Senado porque está en un sumario como investigada por corrupción y porque ha llamado a Sánchez, al que considera responsable de lo que ocurre con los negocios de su mujer por ser quien debe orientarla de qué debe hacer o no políticamente. EFE

