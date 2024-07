El PP responde al Gobierno que no está para "dar lecciones" sobre el TC cuando critica los fallos del TS si no le gustan

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido este martes a la ministra portavoz, Pilar Alegría, que no está para "dar lecciones" sobre el Tribunal Constitucional, que está "trufado" de exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez, cuando luego además critica las decisiones del Tribunal Supremo que no son "afines" a sus intereses. Así se ha pronunciado Tellado después de que Alegría haya calificado de "extrema gravedad" las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, poniendo en duda la imparcialidad del TC y le haya emplazado a rectificarlas de inmediato. "A la señora Pilar Alegría conviene recordarle que no tiene mucho sentido defender la imparcialidad del Tribunal Constitucional cuando le conviene y criticar al mismo tiempo al Tribunal Supremo cuando sus sentencias no son afines a los intereses del PSOE", ha declarado Tellado, para recalcar que la ministra portavoz "no está para dar muchas lecciones sobre el respeto a la Justicia del Gobierno del que forma parte". "COMISARIOS POLÍTICOS" EN EL TC En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha afirmado que "es un hecho que el Tribunal Constitucional está trufado de exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez", a los que ha calificado como "comisarios políticos", en alusión al exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. En este sentido, ha indicado que para que el Partido Popular "no tuviese ninguna duda sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional, habría sido bueno que Pedro Sánchez no hubiese nombrado a un exministro suyo o a una directora general adscrita al Palacio de la Moncloa" como miembros de ese tribunal. Además, ha indicado que el Tribunal Constitucional "no facilita que se fortalezca su independencia cuando se dedica de forma reiterada a corregir sentencias del Tribunal Supremo para exonerar de responsabilidades a políticos socialistas condenados, como los de los ERE de Andalucía". "Y si además esos posicionamientos del Tribunal Constitucional son adelantados en mítines del PSOE, o bien por la vicepresidenta o por el propio presidente, pues entenderá que nosotros podamos tener dudas sobre la independencia de este órgano", ha enfatizado. "FEIJÓO HA DICHO LO QUE PENSAMOS EN EL PP" Dicho esto, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha expresado su respaldo a las palabras sobre el TC de su jefe de filas, quien ha reconocido en Onda Cero que su partido tiene "dificultades para aceptar la imparcialidad" del tribunal de garantías. "Creo que se le ha entendido a la perfección lo que ha querido decir. Ha dicho lo que ha querido decir. Ha dicho lo que pensamos en el Partido Popular", ha zanjado Tellado ante los medios de comunicación. Pese a esas dudas sobre la imparcialidad del TC, Feijóo ha señalado que el PP presentará un recurso contra la ley de amnistía ante ese tribunal, si bien agotará los plazos. "No por confianza en la imparcialidad de los integrantes de dicho órgano, sino por respeto a la propia institución", han añadido fuentes del PP. Además, fuentes del PP han señalado que el PSOE este lunes "cuestionó la redacción del escrito del Supremo contrario a amnistiar la malversación de los líderes independentistas". "Si el PSOE puede cuestionar decisiones de un tribunal que no cuenta con exdirigentes del Partido Popular, con más motivo el PP podrá cuestionar decisiones de un tribunal que cuenta con un presidente que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero y con dos integrantes que fueron altos cargos de Pedro Sánchez", han agregado los 'populares'. Finalmente, el PP ha indicado que los principios inspiradores del pacto en el CGPJ para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal "impedirían designaciones como las de estos dos exmiembros del Gobierno o la de Dolores Delgado". "Hasta para los socialistas es reprochable esta manera de actuar", han finalizado las mismas fuentes.

