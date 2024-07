Bendodo acusa a Sánchez de poner un cartel de "se vende" para España y que Puigdemont sea el "agente inmobiliario"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner un cartel de "se vende" para España y que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea el "agente inmobiliario" supervisando la operación "desde Francia". "El precio de toda esta operación es nuestro sistema democrático, nuestra convivencia y la igualdad de todos los españoles. En esta operación, a Sánchez le da igual arrastrar el nombre de todas las instituciones por el suelo, le da igual", ha asegurado. Así, Bendodo ha incidido en que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha sido multado por "mentir en las encuestas", a lo que ha unido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "está a punto de ser imputado" o que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se presentase a las elecciones europeas y ahora no tome posesión del escaño. "Tenemos un Tribunal Constitucional que Sánchez manosea, maneja por la puerta de atrás para que ejecute lo que él no se atreve", ha señalado en relación a los ERE de Andalucía. "Sánchez no se atreve a indultarlos, están utilizando la puerta de atrás del Tribunal Constitucional para eliminar esos delitos, esa es la realidad, hoy precisamente el Tribunal Constitucional ha abordado la revisión de más condenas por el caso de los ERE y lo que quiere Sánchez es desmontar en el Constitucional por la puerta de atrás, tornillo a tornillo, en el caso de corrupción más grave de la historia de España", ha dicho. Por ello, ha considerado que Sánchez tiene un "grave problema" con la corrupción que, como ha dicho, "amenaza y acecha a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano". "Sánchez lo que hace es amparar la corrupción y si no puede ampararla trata de borrarla", ha añadido. Bendodo también ha considerado que la presente semana será "complicadita" para el PSOE, ya que viernes declarará "como imputada" Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y "cada vez hay más datos alarmantes" en Badajoz sobre su hermano, David Sánchez. "Cualquier presidente en esta situación, en cualquier país europeo, si tiene a su mujer imputada, al fiscal a punto de ser imputado, el fiscal general que nombra a él, y a su hermano también, hubiera dimitido", ha asegurado. Bendodo ha realizado estas declaraciones durante su intervención este martes en Mérida en la Junta Directiva Regional del PP de Extremadura, donde también ha intervenido la presidenta de los 'populares' extremeños y de la Junta, María Guardiola. VICTORIA "MUY IMPORTANTE" DEL PP EN EXTREMADURA EN LAS EUROPEAS Elías Bendodo también ha valorado durante su discurso la "victoria muy importante" del PP en Extremadura en las últimas elecciones europeas, algo que ha dicho no obedece a la "casualidad" sino a la "causalidad" del trabajo realizado por María Guardiola y su gobierno en el último año. En este sentido, ha recalcado que los ciudadanos son "muy exigentes y no se conforman con el cambio", ya que también quieren ver los resultados, algo que, como ha dicho, ya se empieza a vislumbrar en Extremadura. Bendodo ha señalado que un político en el gobierno mejora siempre que se mantenga siendo la misma persona que era en la oposición, algo que en su opinión, ha cumplido Guardiola respondiendo además a las expectativas depositadas por los extremeños cuando le dieron su confianza el pasado 28 de mayo. Así, ha valorado algunas de las medidas puestas en marcha por su gobierno, que además ha sido un Ejecutivo que ha generado "más oportunidades" y ha conseguido que "la voz de Extremadura suene más en España que antes". "Cuando algo funciona, la gente repite. La gente no es tonta. Cuando algo funciona, la gente repite y por eso la victoria del Partido Popular de Extremadura en las elecciones europeas no es casualidad", ha remarcado, poniendo en valor que el de Extremadura ha sido el segundo mejor resultado del PP. Así, entre las decisiones adoptadas en este primer año por la Junta, Bendodo ha valorado el Plan de Autónomos, otro para incentivar el empleo estable, las ayudas a los agricultores o la bajada de impuestos que está en el "ADN del PP". De este modo, ha puesto en valor la bajada de impuestos llevada a cabo por los gobiernos 'populares' frente a lo que hace el 'sanchismo', ha dicho, que "sube los impuestos a todo el mundo para recaudar más para el gobierno". "Fijaos lo que hacía el socialismo. El socialismo decía que subía los impuestos para quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Demagogia pura, demagogia pura. Pero el sanchismo no hace eso. El sanchismo, este gobierno, le quita el dinero, le saca el dinero del bolsillo a las clases medias españolas para quedarse el dinero el gobierno, para inflar la administración, para contratar más asesores", ha asegurado. UN GOBIERNO INCAPAZ DE TRAER EL AVE A EXTREMADURA En otro orden de asuntos, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP se ha preguntado qué ha hecho el gobierno presidido por Pedro Sánchez por Extremadura en los últimos seis años cuando ha sido "incapaz" de traer el AVE a Extremadura y ahora dice que "en 2032", ha criticado. De esta forma, ha señalado que el tren con el que cuenta Extremadura no es una infraestructura que esté "al nivel" de los extremeños, ya que es de "bajas prestaciones y altas averías". Una "acumulación de parches y chapuzas" que se suma a lo que han votado en contra los diputados del PSOE en el Congreso contra el tren Ruta de la Plata o el plan para eliminar las líneas de autobuses en municipios de la región. SÁNCHEZ CASTIGA A EXTREMADURA PORQUE "NO SOPORTA" QUE GOBIERNE EL PP En este sentido, y en su opinión, el 'sanchismo' castiga a Extremadura porque "Sánchez y el PSOE no soportan" que el PP gobierne en Extremadura. "Sánchez, si no gobierna, castiga al territorio que no gobierna", ha recalcado. "Debe ser que Extremadura para Sánchez no es una comunidad singular para el Gobierno de España, como decía. Porque para Sánchez las comunidades singulares son las que pueden darle un puñado de votos para seguir comprando su sillón en la Moncloa", ha reafirmado. De este modo, Bendodo ha criticado que Sánchez cree un "sistema de privilegios" para quienes le apoyan y le ayudan a "atornillar su sillón en la Moncloa" y castigue a aquellos que no le votan y cumplen con la ley y la Constitución, algo que el PP "no va a tolerar". Por ello, ha exigido una próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Conferencia de Presidentes, ya que "no se puede tolerar más que España sea un país multinivel", por ser algo "absolutamente injusto".

