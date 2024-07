Temas del día de EFE España del martes 2 de julio de 2024

LEY AMNISTÍA

Madrid - La decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont y mantener la orden de detención contra él y otros dos exconsellers al entender que el delito de malversación que cometieron no está amparado por esa ley, abre un nuevo escenario, no solo judicial, sino también político.

(Texto)

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - El Ministerio de Igualdad reúne a un comité de crisis para analizar los últimos asesinatos de violencia machista tras confirmarse que solo en abril hubo siete víctimas mortales y después de un fin de semana especialmente trágico, con cuatro mujeres y dos niños asesinados.

(Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)(Infografía)

(La ministra de Igualdad atenderá a los medios al finalizar la reunión, a las 18 horas, acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza)

SANIDAD ESPECIALIDADES

Madrid - El Consejo de Ministros da luz verde a la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con la que se pretende mejorar la asistencia que hoy prestan más de 10.000 médicos de diferentes ramas, y que diseña una pasarela formativa con Medicina de Familia para la obtención de la doble especialidad.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

(Reunión del Consejo de Ministros a las 9.30. Rueda de prensa posterior)

SENTENCIA ERE

Madrid - El Tribunal Constitucional comienza a deliberar recursos de cinco ex altos cargos andaluces condenados por los ERE, entre ellos el de varios exconsejeros, con ponencias que proponen exonerar o reducir considerablemente sus condenas de prisión.

(Texto)

(La reunión del TC está convocada a las 10:00 horas)

DESEMPLEO JUNIO

Madrid - Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de junio, después de que en mayo se sumaran 220.289 afiliados de media, el mejor dato para ese mes desde 2018.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

(Los datos se publican a las 9:00 horas)

VERANO TURISMO

Madrid - La patronal hotelera CEHAT y la consultora PwC presentan sus perspectivas para este verano, que se promete de nuevos récords sobre los ya logrados en la histórica temporada de 2023 en un sector cada vez más presionado por el rechazo que genera la masificación turística.

(Texto)

(Presentación a las 11:00 horas)

FESTIVAL ALMAGRO

Madrid - La directora y dramaturga Laila Ripoll recibe un homenaje en el Festival de Almagro por su dedicación a los clásicos; también presenta la obra 'Una humilde propuesta' y comisaria la exposición 'Calderón, un escenario imaginado'. "Los clásicos no son intocables", dice a EFE.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados.

10:30.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité de Dirección del partido. (C/ Génova, 13)

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Sala Mañanós del Senado.

11:45h.- Albacete.- DEFENSA INDUSTRIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el HUB Logístico Industrial de Airbus Helicopters en España en Albacete. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Sala Mañanós del Senado.

12:00h.- Barcelona.- ELECCIONES CATALUÑA ENCUESTA.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da a conocer la encuesta postelectoral de las elecciones autonómicas catalanas celebradas el pasado mes de mayo. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO JUNIO.- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA.- El presidente del Instituto de Calidad Turística de España, Miguel Mirones, presenta la "Declaración de Jerez", consensuada por todo el sector turístico en el VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística. Teatro Villamarta. (Texto)

10:30h.- Bobes (Siero).- EMPRESAS AMAZON.- Amazon presenta su nuevo centro logístico de Siero, que estará operativo en septiembre. Centro OVD1. Aldea Bobes, 54. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- VERANO TURISMO.- La patronal hotelera CEHAT y PwC presentan las perspectivas y la evolución para este verano. Hotel Orfila. (Calle de Orfila, 6). (Texto)

12:30h.- Almussafes (Valencia).- FORD ERE.- Continúan las negociaciones del ERE de Ford Almussafes, en la búsqueda de soluciones para los casi mil trabajadores que fueron incluidos en el ERE inicial de 1.622 personas. La compañía lleva una propuesta concreta para los 626 excedentes estructurales. Factoría Ford. (Texto)

13:15h.- València.- SECTOR INMOBILIARIO.- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, clausura el Encuentro Inmobiliario 2024 (APD Levante). Hotel Valencia Palace, Paseo de la Alameda, 32. (Texto)

17:00h.- Algeciras (Cádiz).- TRÁFICO MERCANCÍAS.- Los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausuran las primeras jornadas nacionales sobre controles oficiales en el tráfico internacional de mercancías. Auditorio Millán Picazo. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Bilbao.- JUICIO ASESINATO.- Primera sesión del juicio a una mujer acusada de intentar asesinar a sus dos hijos el 1 de enero de 2023, en Barakaldo. Palacio Justicia. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SENTENCIA ERE.- El Tribunal Constitucional comienza a deliberar recursos de cinco ex altos cargos andaluces condenados por los ERE, entre ellos el de varios exconsejeros, como Carmen Martínez Aguayo. Tribunal Constitucional. Calle Domenico Scarlatti, 6.

10:30h.- Barcelona -ESTAFAS ANCIANOS- Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Portuguesa dan detalles en una rueda de prensa de una operación conjunta contra una organización criminal internacional que estafaba a ancianos. Comisaría de Les Corts. (Travessera de les Corts, 319-321). (Texto)

10:00h.- Madrid.- FRAUDE FISCAL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a 28 acusados de numerosos delitos contra la hacienda pública, entre ellos Imanol Arias y Ana Duato, con las declaraciones de funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y Margarita García Valdecasas, que era jefa de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda en abril de 2016 cuando tuvo lugar el registro en el despacho de abogados Nummaria. C/ Génova

19:00h.- Madrid.- ABOGACÍA UE.- El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, presenta el Observatorio de Derecho de la Unión Europea de esta institución. C/ Serrano, 9

19:00h.- Bergondo (A Coruña).- PODER JUDICIAL.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, inaugura la vigésimo sexta edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el pazo de Mariñán hasta el 12 de julio y que en esta edición analizará el marco estructural de la Justicia, su gobierno y su regulación constitucional. Pazo de Mariñán.

SOCIEDAD

Madrid.- PRUEBA UNIVERSIDAD.- Los alumnos de bachillerato que no han superado las pruebas de acceso a la universidad de ocho comunidades, entre ellas Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana, se enfrentan desde este martes a la convocatoria extraordinaria. (Texto)

09:30h.- Madrid.- POLÍTICA SANITARIA.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, participa en el desayuno informativo Executive Forum. Hotel Ilunion Atrium. C. de Emilio Vargas, 3-5. (Texto)

09:30h.- Espinardo (Murcia).- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Acto de recepción de los niños saharauis de los campos de refugiados de Tinduf, en el Sahara argelino, que pasan el verano con familias de acogida de la Región de Murcia con el programa Vacaciones en Paz. Aparcamiento Monte Romero.

10:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SALUD MENTAL.- Varios especialistas participan en una mesa redonda y un debate en el curso "Salud Mental y Dolor: Enfoques actuales para una atención integral" en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Campus UCM en San Lorenzo de El Escorial.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER PULMÓN.- El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) presenta el primer Observatorio Nacional en Cáncer de Pulmón. Círculo de Bellas Artes. (Texto)

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El Gobierno de Canarias firma con las patronales de las islas un acuerdo marco para colaborar en acciones de formación e integración sociolaboral de las inmigrantes. Edificio de Usos Múltiples III. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MIGRACIÓN.- El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) presenta su informe anual correspondiente al año 2023 sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en España. Sede de la Representación de la Comisión Europea en España. Paseo de la Castellana, 46. (Texto)

11:30h.- La Laguna (Tenerife).- SAHARA CANARIAS.- Más de cien menores saharauis procedentes de los campamentos de refugiados llegan a Tenerife dentro del programa 'Vacaciones en paz'. CEVA Ancheta C. Henry Dunant, s/n.

11:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Iruñea Antitaurina presenta la kalejira antitaurina festiva de estos Sanfermines 2024. Frente a la puerta de la plaza de toros. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN DISCAPACIDAD.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presenta la convocatoria del Programa Reina Letizia para la Inclusión, unas ayudas económicas directas por importe de 5 millones y medio de euros para apoyar los proyectos académicos y formativos de las personas con discapacidad. Residencia de Estudiantes. (Texto)

13:00h.- Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de las reservas de los embalses. (Texto) (Infografía)

13:30h.- Madrid.- SOCIEDAD POBREZA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en un encuentro de jóvenes en situación de pobreza organizado por EAPN-ES. Avenida Séneca, 6.

16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis para analizar los últimos asesinatos machistas. Ministerio de Igualdad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SOCIOLOGÍA ENCUESTAS.- El presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, participa junto al catedrático de sociología Antonio Alaminos en una mesa redonda sobre opinión pública en el marco del curso de verano de la UCM sobre "el estudio de la opinión pública en las sociedades democráticas". Campus de verano UCM. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

17:30h.- Pamplona.- SANFERMINES 2024.- Colectivos y personas clave vinculadas a los Sanfermines se citan en la Plaza Consistorial para una foto conjunta en apoyo a la convivencia durante las fiestas. Plaza Consistorial. (Foto)

17:30h.- Burgos.- SEMANA MISIONOLOGÍA.- Presentación de la 76 Semana Española de Misionología en la que participan misioneros, voluntarios y delegados de misiones de las diócesis españolas en el extranjero. Facultad de Teología. (Texto) (Foto)

19:30h.- Albacete.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Coordinadora 8M de Albacete convoca una concentración por los asesinatos machistas del pasado fin de semana, uno de ellos en Las Pedroñeras (Cuenca). Plaza del Altozano.

21:00h.- Adeje (Tenerife).- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ayuntamiento de Adeje y el Consejo por la Igualdad de Adeje convocan una concentración en apoyo a las víctimas de los seis asesinatos por violencia machista ocurridos el fin de semana en Cuenca, Granada y Málaga. Plaza Pedro Zerolo.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Madrid.- PREMIO NACIONAL TELEVISIÓN.- Se reúne el jurado para fallar el Premio Nacional de Televisión, convocado por el Ministerio de Cultura y que el año pasado recayó en el programa 'Informe semanal'.

11:00h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- La directora del Festival de Almagro, Irene Pardo, y la directora de Paradores de España, Raquel Sánchez, firman un acuerdo de colaboración. Parador.

11:00h.- València.- MÚSICA BANDAS.- La alcaldesa de València, María José Catalá, presenta el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València. Palau de la Música, Paseo de la Alameda, 30. (Texto)

11:30h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA 2024.- La Fundación Casa de México presenta la exposición "Dura menos la eternidad. México en la mirada en Rafael Doníz y Pedro Valtierra", una muestra de PhotoEspaña. Casa de México en España. C/ Alberto Aguilera, 20

12:00h.- Pamplona.- SANFERMINES 2024.- La Asociación de Periodistas de Navarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, presentan el dispositivo de la Oficina Internacional de Prensa y dan a conocer el fallo del Jurado de la XIV edición del Concurso Internacional de Fotografía del Encierro (CIFE). Baluarte.

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA JAZZ.- El director del Festival Internacional Canarias Jazz & Más, Miguel Ramírez; la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y los responsables de este área en los ayuntamientos de Las Palmas. San Bartolomé de Tirajana y Santa Brígida informan sobre las últimas novedades de este evento musical, que comienza el viernes. Teatro Guiniguada.

18:30h.- Burgos.- TOROS BURGOS.- La última corrida de toros de la Feria de Burgos reúne a Alejandro Talavante, Joselito Adame y Roca Rey ante reses de la ganadería de Román Sorando. Coliseum. (Texto) (Foto)

19:00h.- Santander -EDUARDO NORIEGA- El actor santanderino Eduardo Noriega recibe el premio UIMP a la cinematografía, que años anteriores ha recaído en Alejandro Amenábar, Isabel Coixet, José Sacristán o Gracia Querejeta. Paraninfo de la Magdalena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Sevilla.- REVISTA TAURINA.- Presentación del número 53 de la “Revista de Estudios Taurinos”, obra editada por la Fundación de Estudios Taurinos y patrocinada por esta Real Corporación. Salón de los Carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería.

