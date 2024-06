Tellado (PP) ve "muy difícil" nuevos acuerdos con el PSOE tras el del CGPJ porque "no es un partido de Estado"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha destacado este domingo que es "muy difícil" llegar a nuevos acuerdos con el PSOE, tras el alcanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "ha dejado de ser un partido de Estado". Tras ser preguntado por si la renovación del CGPJ es el primer "gran acuerdo" de otros que pudieran venir entre PP y PSOE, Tellado ha afirmado que "es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con el Partido Socialista porque ha dejado de ser un partido de Estado". "El PSOE está secuestrado, ya no es un partido constitucionalista, de Estado. Es un partido única y exclusivamente al servicio de los intereses personales de Pedro Sánchez y, por lo tanto, es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con un partido que ya no lo es", ha criticado el portavoz del PP en el Congreso en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid. No obstante, Tellado se ha felicitado por haber culminado esta semana el acuerdo del CGPJ con el PSOE, en el marco del compromiso adquirido por el PP de "de despolitizar la justicia y de garantizar su independencia". "Hemos sido capaces de poner fin a las puertas giratorias entre la justicia y el Gobierno de España. Hemos sido capaces de establecer mayorías reforzadas para la toma de decisiones en el CGPJ y hemos sido capaces de avanzar también en la despolitización", ha defendido Tellado. También ha criticado que España "no tiene Gobierno porque está secuestrado por las minorías que hicieron presidente a Pedro Sánchez". Desde el PP, que cierran este domingo una semana "importante y beneficiosa", han adelantado que esta que entra podría calificarse "como la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista". "En esta semana probablemente veamos cómo el Fiscal General del Estado es imputado, cómo la esposa del presidente del Gobierno acude a declarar a un juzgado de Madrid en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción de tráfico de influencias", ha previsto Tellado, que añade que se podrían incluso conocer "nuevas informaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez y todo lo que ha podido cometer eludiendo el fisco de nuestro país". Sobre el caso Koldo, y en referencia a las conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicadas este domingo por 'El Mundo', Tellado ha afirmado: "Podemos concluir que Sánchez lo sabía todo y lo tapó, igual que sabe todo lo que ha hecho su esposa y todo lo que ha hecho su hermano. Hoy podemos concluir que Begoña Gómez y David Sánchez son los 'Koldos' de Pedro Sánchez".

