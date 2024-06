Rueda insiste en que la Xunta "no autorizará" ninguna industria que "no cumpla" con la normativa medioambiental

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que el gobierno autonómico "no autorizará ninguna industria, ni actividad que no cumpla" con la normativa medioambiental. Así lo ha hecho en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press en la que ha sido cuestionado sobre ley de simplificación de trámites ambientales que supondrá, ha defendido, "darle más facilidades" a los que quieren emprender. Rueda ha señalado que "muchas veces" hay gente que quiere invertir en Galicia, pero que le "echa para atrás" toda la tramitación que, a veces, es "demasiado farragosa, lenta y burocrática", por lo que su objetivo es "simplificarla al máximo". La ley, ha continuado, va a establecer los trámites necesarios y va a eliminar otros que "no son imprescindibles". Todo ello, al tiempo que "va a ser muy garantista". "En Galicia no se va a autorizar, como hasta el momento, pero vuelvo a decirlo: no se va autorizar ninguna industria, ninguna actividad que no cumpla rigurosamente con la normativa ambiental", ha asegurado Rueda en la entrevista que se ha emitido este domingo, coincidiendo con la manifestación en San Caetano contra el proyecto de fibras textiles que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei. FINANCIAMIENTO AUTONÓMICO En cuanto a la financiación autonómica, Rueda ha apostado por reeditar la alianza de la Declaración de Santiago que fue firmada, hace tres años, por ocho comunidades autónomas de diferentes partidos políticos. Ese documento, ha explicado, recogía los principios comunes que iban a trasladar al Gobierno central cuando "los llamasen". "El problema es que esto fue hace tres años y nunca nos llamaron y siguen sin llamarnos", ha criticado. Rueda también ha reivindicado que el financiamiento autonómico se debe "discutir entre todos", porque, el no hacerlo, ha dicho, "supone que ya viene discutido de antes con algunos". "Si nos sentamos entre todos, llegaremos a un acuerdo que más o menos nos contente a todos, renunciando también un poco a algunas cosas todas las comunidades autónomas. Si empiezan a discutir uno a uno, cuando nos llegue el turno, si es que algún día nos llega, porque ya sabemos a quién van a atender primero, todo será mucho más difícil o imposible", ha asegurado. El financiamiento autonómico, ha continuado, o es solidario entre todos y se discute entre todos o para Galicia "es letal" y esto "tiene que entenderlo todo el mundo". TURISMO Otro de los temas que han tratado ha sido el turismo. Rueda ha pronosticado un buen año para Galicia en este ámbito y ha remarcado que ahora lo que se debe hacer es apostar es por el turismo sostenible: "compaginar el crecimiento con la conservación de aquello que hace que venga tanta gente". Con todo, hay ayuntamientos, como el de Santiago, que ya están tomando medidas contra esa 'masificación turística', unas medidas que, para Rueda, hay que realizar "con sentido" y con en "consenso con el sector". "Tomar medias un poco hacia la galería, pensando más en lanzar mensajes que en que sean efectivas, eso no suele funcionar. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que hay que regular el nuevo fenómeno, como la vivienda turística, pero hay que hacerlo hablando con todo el mundo", ha esgrimido. Según Rueda, "hay que ser valientes" para tomar medidas, pero deben ser "consensuadas" y "no se deben hacer por demagogia o por creer que los problemas se solucionan haciendo prohibiciones". INFRAESTRUCTURAS: TRENES AVRIL Y AP-9 En materia de infraestructuras, han hablado sobre los trenes Avril y Rueda ha instado al Gobierno a que mire a ver "qué está pasando con los retrasos y con las averías". Además, ha pedido al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, que cumpla con los compromisos con Galicia como la activación, para el mes de octubre, de más plazas en los trenes Avril y más frecuencias. En cuanto a la reunión con el comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico Ferroviario, el mandatario gallego no está "nada satisfecho" con el encuentro. "Aparecieron sin un solo papel, venían a escuchar, sin ninguna concreción, que ya nos pasarían los papeles. Encima pusieron en duda que Portugal cumpliese el compromiso que me dijo el ministro de Infraestructuras portugués de llevar el AVE a la frontera con España a tiempo, para que llegue también de otra parte", ha recalcado Rueda. Sobre carreteras, ha sido preguntado por la AP-9, de lo que Rueda ha insistido en la reclamación de la transferencia a Galicia y espera que "sea definitiva" y gratis, tal y como, ha recordado, comprometió el candidato del PSdeG en las elecciones autonómicas. Asimismo, Rueda ha cargado contra el BNG que, ha apuntado, en su pacto de investidura, dijo que "consiguieron grandes descuentos", pero por el momento lo que se ha visto ha sido "la mayor subida de peajes en todas las carreteras de España". "Espero que de esta vez sea la definitiva y espero que no vuelva a haber un bloqueo por parte del PSOE en Madrid. Yo tengo claro que mi partido en Madrid lo va a favorecer y espero que el PSOE haga lo mismo. Tengo claro también que si se gestiona desde aquí las cosas pueden mejorar", ha asegurado.

