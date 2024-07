Koldo García y el denunciante del 'caso mascarillas' plantan a la comisión de investigación del Parlamento canario

El exasesor del exministro Transportes, Koldo García, y el denunciante del 'caso mascarillas', Juan Manuel Pérez, no han acudido este lunes al Parlamento de Canarias donde debía comenzar la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en las islas durante la pandemia. El presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), ha indicado que no ha logrado contactar con los dos primeros comparecientes de la comisión ni por los medios tradicionales ni a través de los servicios de la Policía Canaria. En declaraciones a los periodistas, ha comentado que las sesiones se reanudan el próximo lunes con la presencia del rector de la Ulpgc, Lluis Serra y la experta en Economía de la Salud, Beatriz González, que formaban parte del comité de emergencia sanitaria. Acosta ha avanzado también que finalmente el Grupo Socialista ha desistido de solicitar la comparecencia del presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara y que el próximo 15 de julio intervendrá ante la comisión Carlos Sánchez Muñoz, CEO de ACJ, una de las empresas proveedoras de material sanitario al SCS durante la etapa de emergencia, y que sí ha logrado ser notificado --de hecho propuso fechas alternativas a las fijadas inicialmente--. La mesa de la comisión ha acordado también que en el futuro, si los comparecientes no quedan debidamente citados o no pudieran asistir, se permite suspender la sesión y no que vuelva a suceder lo que ha pasado este lunes, con diputados que han tenido que desplazarse en vano. Acosta ha dicho, no obstante, que no renuncian a volver a citar a Koldo García ni a Juan Manuel Pérez pues tienen un nuevo "impulso" dado que la Policía Nacional les ha comunicado otros domicilios de los implicados. "Tenemos un protocolo, intentamos dos notificaciones vía burofax y si son infructuosas ya recurrimos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sea Policía Canaria, bien sea la Policía Local de los municipios donde tenemos domicilio de esas personas. Entonces, entre esos nuevos domicilios que nos ha aportado la Policía Nacional y las pesquisas que hemos ido encargando en función de que van celebrando estos dos intentos, esperamos que el número de notificados aumente", ha detallado. De hecho, ha revelado que la policía se presentó en uno de los domicilios alternativos de Koldo García y notifica que había una persona "inquilina" de la vivienda y que ofreció otro domicilio donde podría vivir por lo que se volverá a intentar localizarlo. "No se ha descartado si bien es cierto que todavía no tenemos el calendario de septiembre, por lo tanto, tampoco podemos volver a mandarle otra notificación más que intentar averiguar domicilios porque todavía no tenemos una fecha para volver a incluirlo", ha destacado.

