Feijóo: "Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque es "incompatible" que siga gobernando debido a las causas judiciales abiertas contra su mujer Begoña Gómez. "Desde un punto de vista político y ético, es incompatible con ocupar la honorable Presidencia del Gobierno. Si mi pareja o mi hermano estuviesen sentados en un banquillo, por supuesto que habría presentado mi dimisión", ha asegurado este domingo en una entrevista con 'El Confidencial', recogida por Europa Press, en la que afirma que en el Senado acudirá Sánchez porque "no ha dado ni una sola explicación" Feijóo recalca que, pese a que finalmente no haya reproche penal hacia Begoña Gómez, Sánchez debería dimitir porque las acusaciones son "contundentes" y debe preservar el buen nombre de España. "Conductas como utilizar el estatus de ser la mujer del presidente del Gobierno para conseguir determinadas financiaciones para tus actividades privadas, dan lugar, en mi opinión, a que el presidente dimita", insiste. En la entrevista, el líder popular acusa a Sánchez de "tics autoritarios" y afirma que se ha convertido en el "dueño" del PSOE, al mismo tiempo que reconoce que no se "fía" del presidente del Gobierno, sobre el que dice que está "tutelado" y que no es dueño de sus decisiones. "Cuando cualquiera de sus cinco o seis socios quiera, Sánchez dejará de ser presidente", asegura. "Sánchez ha construido un engaño moral a sus votantes, porque hasta 24 horas después de las elecciones siempre dijo que la amnistía era ilegal, inconstitucional, etcétera. Pero es un engaño también a sus socios porque esa ley no es aplicable. Y haremos todo lo posible para que no se pueda aplicar", ha explicado. En este sentido, el líder de la oposición descarta presentar una moción de censura porque "hoy por hoy" no tiene los votos para que prospere, aunque deja la puerta abierta para hacerlo en el futuro. "En el caso de que volvamos otra vez a no tener Presupuestos en 2025, no haya legislación ni reformas estructurales. Tomaré la decisión que corresponda en el contexto político adecuado", ha apostillado. Por otro lado, Feijóo ha sido cuestionado sobre el recibimiento del presidente de Argentina, Javier Milei, en Madrid y tilda de "despropósito" que España haya roto relaciones con el país latinoamericano. "Quien empezó la descalificación inadmisible hacia el presidente argentino fue el Gobierno de España, con las lamentables manifestaciones de uno de los ministros de Sánchez. Y ahora resulta que es a la presidenta de la Comunidad de Madrid a la que se la descalifica por recibir a Milei", apunta. Por último, el líder de la oposición asegura que los pactos de gobierno del PP con Vox son "estables" y demuestran que se cumple el programa electoral de su formación. "De Vox me sorprende que parezca que una de sus principales funciones sea opositar contra la oposición. El objetivo debería ser cambiar al Gobierno", ha sentenciado.

